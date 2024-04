Xiaomi vient de lancer son Xiaomi Fan Festival de l'année 2024, avec des remises jusqu'à -50% sur tout le site !



Cet événement, qui se déroule le 6 avril de chaque année, coïncide avec l'anniversaire de fondation de l'entreprise et vient célébrer ses fans du monde entier avec des offres spéciales et des activités uniques.

Voici une sélection de smartphones, aspirateurs et autres articles Xiaomi à prix réduit.

Commençons par le Redmi Note 13 Pro+ 5G 512 Go.

Il est doté d'un écran incurvé CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces 2K 120 Hz avec une luminosité pouvant atteindre 1 800 nits et un verre Corning Gorilla Victus. Le smartphone prend également en charge Dolby Vision et le HDR10+.



L'écran ajuste la température des couleurs en fonction de l'application utilisée et de l'heure du lever et du coucher du soleil.

Le Redmi Note 13 Pro+ est doté d'une caméra principale de 200 MP intégrant la technologie Super QPD pour une mise au point rapide et précise. De plus, la combinaison efficace de la stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) améliore significativement les images.

On trouve aussi un double haut-parleur compatible Dolby Atmos ainsi que l'HyperCharge 120 W.

Certifié IP68, le smartphone résiste à l'eau et à la poussière.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G 512 Go est en ce moment à 429,90 € au lieu de 499,90 €. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez bénéficier d'un coupon de -25 € en plus.



Une montre Xiaomi Smart Band 8 Active vous est également offerte au moment de l'achat (dans la limite des stocks).





D'autres smartphones Xiaomi affichent des remises, à savoir :





Voici d'autres articles à prix réduit à l'occasion du Xiaomi Fan Festival :





Retrouvez toutes les offres pour le Xiaomi Fan Festival 2024 sur cette page.