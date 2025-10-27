Veilleuse Xiaomi (Xiaomi Night Light 3)

Dotée d’une batterie au lithium, elle offre un éclairage doux et tamisé, tandis que son double capteur intelligent lui permet de s’allumer automatiquement dès qu’un mouvement est détecté dans un large angle de 120°, sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur un bouton. Un simple glissement permet de basculer entre deux modes : capteur automatique ou éclairage constant.

La charge s’effectue en USB-C en environ trois heures, et la batterie haute capacité de 600 mAh offre jusqu’à huit mois d’autonomie en mode capteur à faible luminosité. Sa technologie Low Blue Light protège vos yeux tout en garantissant une lumière agréable, qu’elle soit réglée en mode doux (3 lm) ou en mode lumineux (15 lm).

Grâce à son angle de détection de 120° et à une portée allant jusqu’à 5 mètres à l’avant et 3 mètres sur les côtés, la veilleuse s’allume précisément au bon moment et s’éteint automatiquement après 15 secondes sans mouvement.

Avec son aimant intégré, elle adhère facilement aux surfaces métalliques, mais peut aussi être fixée sur tout autre support grâce à son socle adhésif inclus.

Prix de base : 19,99 €

Haut-parleur Bluetooth Xiaomi (Xiaomi Bluetooth Speaker)

Sa configuration acoustique à 5 unités, associée à une architecture symétrique et à un algorithme exclusif développé par Xiaomi, délivre un son authentique et équilibré avec une diffusion omnidirectionnelle à 360°. Grâce à une puissance totale de 40 W, le haut-parleur atteint jusqu’à 93 dB, assurant une couverture sonore large et immersive, idéale pour vos écoutes en plein air. Les radiateurs passifs à grande amplitude garantissent des basses dynamiques et percutantes, tandis que le logiciel Harman AudioEFX affine le rendu pour une restitution claire et harmonieuse.

L’algorithme audio numérique Xiaomi optimise chaque étape du traitement du signal pour offrir un son plus riche et plus précis. Depuis l’application Xiaomi Home, il est possible de personnaliser les effets audio et d’ajuster manuellement la courbe de réponse en fréquence selon ses préférences, ou de choisir parmi plusieurs profils prédéfinis.

Grâce à Xiaomi HyperOS Connect, la connexion entre le haut-parleur et les smartphones sous Xiaomi HyperOS 2 devient instantanée via NFC : un simple contact suffit pour activer la liaison Bluetooth. Deux téléphones peuvent être connectés simultanément pour partager facilement la lecture audio, et jusqu’à huit haut-parleurs Bluetooth Xiaomi peuvent être synchronisés.

Pensé pour l’extérieur, son boîtier en maille tissée résiste aux chocs et à l’usure, tandis que sa base en caoutchouc absorbe les impacts. Sa certification IP67 garantit une résistance totale à la poussière et à l’eau.

La bande lumineuse RVB frontale, composée de 12 LED, ajoute une touche visuelle personnalisable avec plusieurs effets et couleurs modifiables via l’application Xiaomi Home. Sa batterie de 4 800 mAh offre jusqu’à 17 heures d’autonomie, avec une charge rapide PD de 22,5 W via USB-C pour une utilisation continue tout au long de la journée.

Compatible avec le codec LHDC 5.0 et équipée du Bluetooth 5.3, il assure une transmission rapide et stable du son haute fidélité.

Prix de base : 79,90 €

Retrouvez le pack Xiaomi "Farce et Attrape" avec veilleuse + haut-parleur à 69,99 € au lieu de 99,89 € en ce moment sur le site officiel de la marque.