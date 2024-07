Pour le lancement des aspirateurs sans fil Jimmy PW11 de Xiaomi, les 3 modèles de la gamme sont proposés à prix réduit chez le revendeur exclusif Geekbuying.

On commence avec le modèle premium, le Jimmy PW11 Pro Max 5-en-1.

Ce combo 5-en-1 comprend une tête de sol à double rouleau brosse, une brosse à tapis avec tube métallique, une tête de matelas électrique, un outil pour tissus d'ameublement et un suceur plat, garantissant un nettoyage complet. La tête de sol à double rouleau brosse nettoie deux fois à chaque passage, éliminant efficacement la saleté tenace. Passez en mode aspirateur à main en appuyant simplement sur un bouton.

Le PW11 Pro Max est doté d'un moteur sans balais breveté en alliage aluminium-magnésium et étanche IPX8. Avec une puissance de 460 W et une aspiration de 21 KPa, il élimine toutes sortes de saletés pour un nettoyage efficace. Sa batterie au lithium de 4 600 mAh offre jusqu'à 80 minutes d'utilisation en mode portable.

L'écran LED affiche clairement toutes les informations essentielles pour optimiser votre nettoyage, telles que le temps d'exécution restant, la propreté du sol, le mode de travail et les rappels d'opération. Un assistant vocal et des commandes intuitives simplifient l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

L'aspirateur dispose d'un système autonettoyant à une touche qui lave les rouleaux de brosse avec de l'eau propre et les essore à grande vitesse. Le réservoir d’eau propre, en matériaux antimicrobiens aux ions d’argent, offre des effets antibactériens durables. Après l'auto-nettoyage, les rouleaux de brosse et le réservoir d'eau sale sont séchés à l'air chaud pour éviter moisissures et odeurs.

Grâce à un capteur de poussière, le PW11 Pro Max ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la poussière détectée, et le jet d'eau peut être contrôlé automatiquement ou manuellement.

La conception du rouleau de brosse permet un nettoyage sans traces le long des murs, tandis que sa capacité à s'aplatir presque à 180° facilite le nettoyage sous les meubles.

L'aspirateur balai laveur Jimmy PW11 Pro Max 5-en-1 est disponible à seulement 499 € avec le code NNNFRPW11PM sur Geekbuying et est livré gratuitement depuis la Pologne.





Les deux autres modèles de la gamme PW11 sont également en promotion :