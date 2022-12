Ce n'est pas le marché le plus en forme, et pourtant Xiaomi compte bien investir celui du mini PC. La marque chinoise à qui tout ou presque réussit s'était déjà aventurée dans les périphériques dédiés aux PC ainsi que sur le marché des PC portables.

Néanmoins, la marque n'avait jamais réellement proposé de tour de PC ni même de mini-PC. C'est désormais chose corrigée.

Xiaomi s'investit toujours plus dans le PC

Wccftech relaie ainsi des photos de différents mini PC émanant de Xiaomi. Des PC aux formats différents et qui se rapprochent du format Nuc. On sait déjà que les appareils graviteront autour d'un APU Amd Ryzen 7 6800H embarquant un iGPU Radeon 680M, le tout associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD.

Xiaomi proposerait également un "Xiaomi Host PC", qui se présenterait comme un boitier barebone vide, en dehors d'un bloc alimentation limité à 100 W qui est heureusement remplaçable. Il se pourrait par ailleurs que Xiaomi propose des configurations complètes autour de son boitier d'ici quelques mois.