Depuis quelques mois, le site de Xiaomi affichait rupture de stock sur un nombre grandissant de ses références de téléviseurs et la situation trouve désormais une explication logique : la marque vient de renouveler intégralement sa gamme d'écrans.

Des téléviseurs déjà accessibles sur le marché français et qui affichent toujours des prix très agressifs face à la concurrence. Cette nouvelle gamme est estampillée Xiaomi TV A 2025 qui se décline en version standard et en version A Pro 2025.

? Elles arrivent dans votre salon ! La tant attendue #SérieXiaomiTVAPro est maintenant disponible !



Au programme :

- ? Rapport qualité/prix imbattable

- ?️ Magnifique écran QLED 4K-UHD pour ne manquer aucun détail

- ? Design immersif avec des bordures réduites au maximum — Xiaomi France (@XiaomiFrance) April 25, 2024

C'est principalement la technologie d'affichage qui différencie la gamme standard de la gamme A Pro, puisque la gamme Pro mise sur des écrans Qled contre du LCD pour la gamme A.

Les nouveaux écrans se déclinent en plusieurs tailles allant de 43 à 75 pouces. Tous revendiquent un affichage 4K HDR 10 avec des bordures extra fines et un cadre métallique. Le taux de rafraichissement plafonne à 60 Hz et le son est laissé à deux haut-parleurs de 10W compatibles Dolby Audio, DTS Virtual : X et DTS : X.

Côté système, c'est Google TV qui s'installe dans les écrans avec chromecast intégré ainsi que Google Assistant pour du contrôle vocal. La connectique mise quant à elle sur trois ports HDMI (seule la gamme Pro dispose d'un port compatible eARC), d'un port USB 2.0, 1 port Ethernet, 1 entrée composite, 1 sortie optique, du Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 2.4 et 5 Ghz.

La grille tarifaire se décline comme suit :

La gamme TV A est proposée avec une caméra Xiaomi Smart C200 ou un bracelet Xiaomi Smart Band 8 au choix.

La gamme TV A Pro est proposée avec un routeur Xiaomi Mesh System AX3000 ou une caméra Xiaomi Outdoor AW300 au choix.

Les modèles sont à retrouver sur le site de Xiaomi.