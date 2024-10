Après avoir lancé sur le marché ses nouveaux écrans TV Max de 85 et 100 pouces, Xiaomi revient avec des surfaces d'affichage plus modestes, mais équipées d'une nouvelle technologie.

La marque chinoise annonce ainsi sa nouvelle gamme de téléviseurs, la série S, qui mise sur des dalles non plus en LED ou en Q-Led, mais en Mini Led.

Cette technologie permet de proposer un éclairage plus homogène et d'éviter ainsi le phénomène de blooming, tout en proposant des contrastes bien plus profonds que sur des dalles LCD classiques (sans toutefois égaler l'OLED). On se rapprocherait ainsi de l'OLED avec un pic lumineux plus élevé et des couleurs plus vives qu'un LCD classique, mais avec des tarifs bien plus abordables.

Xiaomi évoque trois formats différents, mais des caractéristiques identiques.

On profitera ainsi d'une dalle en 4K (3840x2160 pixels) en 144 Hz compatible HDR 10+ et Dolby Vision. En interne, c'est Google TV qui animera les téléviseurs.

Les téléviseurs seront proposés dans des tailles de 55, 65 et 75 pouces à des tarifs respectifs de 599, 799 et 999€. Des prix très agressifs sur le marché une fois de plus.