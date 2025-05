Le petit monde des tablettes tactiles premium est en ébullition ! Xiaomi vient de lever le voile sur sa nouvelle arme fatale : la Xiaomi Pad 7 Ultra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premières informations qui ont fuité donnent l'eau à la bouche. Aux côtés du smartphone Xiaomi 15S Pro, cette tablette embarque une nouveauté de taille : la toute première puce conçue par Xiaomi, baptisée XRING 01. Préparez-vous, ça s'annonce musclé !

Un monstre de puissance avec la puce XRING 01

Au cœur de la bête, on trouve donc la fameuse puce XRING 01, un SoC (System on Chip) gravé par le géant TSMC avec son processus 3nm de seconde génération. Les premiers passages au banc d'essai Geekbench 6 ont révélé des scores qui tutoient ceux du redoutable Snapdragon 8 Elite. Autant dire que les performances seront au rendez-vous ! Fait intéressant, il semblerait que la version de la puce intégrée à la Pad 7 Ultra soit légèrement "bridée" par rapport à celle du smartphone Xiaomi 15S Pro, avec des fréquences d'horloge un peu moins élevées (3.70 GHz contre 3.90 GHz pour les cœurs principaux). Résultat ? Des performances environ 15% inférieures à celles du smartphone. Mais que les amateurs de chiffres se rassurent : même avec ce léger ajustement, la Pad 7 Ultra pulvérise des concurrentes comme la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (équipée, elle, d'un Dimensity 9300+), avec des scores Geekbench 6 de 2715 en single-core et 8849 en multi-core. Ajoutez à cela 16 Go de RAM selon les rumeurs, et vous obtenez une véritable fusée.

Un design léché et des caractéristiques XXL

Mais Xiaomi ne s'est pas contenté de gaver sa tablette de puissance brute. Le design de cette Pad 7 Ultra s'annonce tout aussi affûté. Tenez-vous bien : on parle d'une épaisseur de seulement 5.1 mm ! Oui, vous avez bien lu, c'est aussi fin que l'iPad Pro M4 de 13 pouces d'Apple. Un véritable exploit qui ne l'empêche pas d'embarquer un écran OLED géant de 14 pouces, aux bords ultra-fins de 3.95 mm, promettant une immersion totale. La compatibilité avec un clavier et un stylet est bien sûr de la partie, transformant cette ardoise numérique en une alternative crédible à un ordinateur portable. Malgré cette finesse, la Pad 7 Ultra n'oublie pas l'autonomie, bien au contraire. Elle embarquerait une batterie colossale de 12000 mAh, compatible avec une charge ultra-rapide de 120W. De quoi tenir des heures (on parle de 19 heures en fonctionnement, 61 jours de veille ou 528 jours en mode ultra économie d'énergie) et refaire le plein en un clin d'œil ! Le tout pour un poids contenu à 609 grammes.

Xiaomi s'affirme face à la concurrence

Avec une telle fiche technique, la Xiaomi Pad 7 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure et affiche clairement ses ambitions : venir bousculer l'ordre établi sur le segment des tablettes ultra-premium. En combinant sa propre puce haute performance, un écran OLED de grande taille, une batterie à l'autonomie potentiellement record grâce à l'efficacité du XRING 01, et un design d'une finesse remarquable, Xiaomi se positionne comme un challenger de taille face aux mastodontes que sont Apple et Samsung.

Coté prix, Xiaomi évoque 5699 yuans comme prix de départ, soit 700 euros environ hors taxes. La disponibilité à l'international n'a pas encore été évoquée pour l'instant.