Jusqu'au 1er septembre, la marque dérivée de Xiaomi, POCO, célèbre son 6ème anniversaire au travers de l'événement "Carnaval POCO", avec de belles réductions sur les smartphones des séries F6, M6 et X6.

Découvrez les modèles Pro des F6, M6 et X6 ci-dessous.

On commence avec le POCO F6 Pro - 512 Go.

Avec son cadre en métal et son dos en verre avec finition marbrée, le F6 Pro est équipé d'un écran Flow AMOLED WQHD+ (3 200 x 1 440) de 120 Hz, offrant une luminosité maximale impressionnante de 4 000 nits et une gradation PWM à 3 840 Hz.

Son processeur Snapdragon 8 Gen 2, basé sur la technologie de traitement avancée en 4 nm de TSMC et une architecture huit cœurs (1+4+3), permet une gestion fluide des jeux exigeants, tout en améliorant le multitâche et l'efficacité énergétique.

La technologie HyperCharge adaptative de 120 W permet une charge complète en seulement 19 minutes, et le téléphone est doté de 12 Go de RAM LPDDR5X.

Pour les photos, le smartphone propose une triple caméra de 50 MP avec un capteur Light Fusion 800, offrant une large plage dynamique, une stabilisation optique, un mode rafale 2.0 ainsi qu'un algorithme Ultra Night Photos pour des clichés de nuit optimisés.

Il intègre également un processeur Snapdragon 8 Gen 2 associé à un système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop, une technologie développée par Xiaomi qui utilise une boucle de circulation de liquide de refroidissement pour dissiper la chaleur plus efficacement que les systèmes traditionnels.

Le POCO F6 Pro modèle 512 Go est en ce moment à 529,90 € au lieu de 631,90 €, soit une remise de 16 % sur le site officiel. Les nouveaux clients bénéficient également d'un coupon supplémentaire de -20 €.







On passe maintenant au POCO M6 Pro - 512 Go.

Il dispose d’un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec des bords ultra-plats, HDR adaptatif, verre Corning Gorilla 5 et offrant un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz.

Côté photo, le smartphone embarque un système de triple caméra IA de 64 MP avec stabilisation, ainsi qu'un mode photo 2x doté d’un zoom intégré offrant une qualité d’image nettement supérieure à celle du zoom numérique classique.

Le processeur Helio G99-Ultra, gravé en 6 nm par TSMC, assure des performances robustes et une grande efficacité énergétique pour une utilisation parfaitement fluide.

Le smartphone est également équipé de 12 Go de RAM LPDDR4X, de deux haut-parleurs prenant en charge le son Dolby Atmos ainsi que d'une charge turbo de 67 W qui augmente automatiquement sa vitesse lorsque la batterie est faible.

Le POCO M6 Pro version 512 Go est en réduction à 229,90 € au lieu de 301,90 €, soit une remise de 23 % sur Mi.com avec en plus un coupon de -20 € s'il s'agit de votre première commande.







Enfin, on termine avec le POCO X6 Pro 5G - 512 Go.

Il est doté d'un écran 1,5K Flow AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et capable d'afficher 16,7 millions de couleurs.

Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, gravé en 4 nm par TSMC, le smartphone allie puissance et fluidité et les 12 Go de RAM LPDDR5X vous permettent de multitâcher sans effort.

Pour la photographie, il dispose d'une triple caméra de 64 MP avec double stabilisation OIS (optique) et EIS (électronique) pour des prises de vue et des vidéos encore plus stables et claires, même dans des conditions de prise de vue difficiles ou en mouvement.

La technologie de stabilisation d'image FEAS2.3 exploite la mémoire DDR pour améliorer l'efficacité énergétique pendant les sessions de jeu. Vous bénéficierez de temps de chargement rapides, même pour les jeux les plus exigeants, tout en profitant d'une luminosité constante et d'un taux de rafraîchissement stable.

Certifié IP54, le smartphone est résistant aux éclaboussures et supporte la charge turbo de 67 W.

Le POCO X6 Pro 5G modèle 512 Go est proposé à 349,90 € au lieu de 421,90 €, soit une remise de 17 % sur le site officiel, avec également un coupon suppémentaire de -20 € pour les nouveaux clients.



Retrouvez l'ensemble des smartphones en promotion sur la page du Carnaval POCO.