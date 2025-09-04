Au début du mois de septembre, Xiaomi a lancé un rappel mondial pour éviter d'exposer ses clients à des risques sécuritaires. 150 000 batteries externes potentiellement défectueuses sont concernées, y compris en Europe.

Quel modèle Xiaomi est visé et pourquoi maintenant ?

Le rappel vise la 33W Power Bank 20 000 mAh avec câble intégré de référence PB2030MI, produite entre août et septembre 2024. Selon la marque, un défaut de qualité sur certaines matières premières a été détecté chez un fournisseur, susceptible d’induire une surchauffe dans de rares cas.





Dans certaines conditions, des cellules 126280 Version 2.0 peuvent entrer en emballement thermique : la température grimpe, l’énergie suit, la réaction s’auto-alimente jusqu’au gonflement, voire à l’incendie. Les incidents restent très peu nombreux, mais le retrait est volontaire et préventif.

Comment vérifier si votre batterie est concernée ?

La vérification passe par la plateforme de rappel mise en place par Xiaomi : saisissez le numéro de série noté au dos de l’appareil. L’outil confirme si votre unité fait partie des séries d’août-septembre 2024 et affiche la marche à suivre.



En attendant le verdict, prudence : cessez toute utilisation, ne rechargez pas la batterie et éloignez-la des sources de chaleur. Si un gonflement, une odeur ou un échauffement inhabituel apparaît, isolez l’accessoire dans un endroit ne présentant pas de risque de propagation d'incendie.

Que faire si votre power bank est affectée ?

Si votre modèle est touché, la procédure prévoit un remboursement intégral et un retour pris en charge. Le constructeur conseille d’arrêter immédiatement l’usage, de ne pas laisser l’appareil en charge sans surveillance et d’éviter tout environnement chaud ou confiné.





La marque précise que ses autres power banks, basées sur des cellules différentes, ne sont pas concernées. Ce rappel vise un lot précis pour garantir la sécurité des utilisateurs. En bref : diagnostic en ligne rapide, consignes claires, prise en charge complète, Xiaomi a tout mis en place pour corriger rapidement le tir et éviter tout incident chez les consommateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ma batterie affiche le bon modèle mais n’a jamais chauffé : dois-je quand même participer au rappel ?

Oui. Le rappel est préventif. Même sans symptôme, il faut vérifier le numéro de série et suivre la procédure officielle si votre unité est concernée. La consigne de sécurité reste d’arrêter l’usage en attendant la confirmation.

Si le contrôle indique que mon PB2030MI n’est pas concerné, puis-je continuer à l’utiliser ?

Oui. Si l’outil n’identifie pas votre appareil comme faisant partie du lot d’août-septembre 2024, l’usage peut reprendre normalement. Restez toutefois vigilant : pas d’exposition prolongée à la chaleur, et évitez les charges sans surveillance.

Le rappel s’étend-il à d’autres batteries externes Xiaomi ?

Non. D’après le constructeur, le problème est limité au modèle PB2030MI fabriqué sur la fenêtre août-septembre 2024. Les autres modèles utilisent des cellules différentes et ne sont pas concernés.