Aujourd'hui, mettons en avant le smartphone Xiaomi Redmi 9A qui est en promotion sur AliExpress.

Le mobile est doté d'un écran LCD de 6,53 pouces avec un ratio de 20:9 et en résolution HD+. Il est propulsé par le processeur Helio G25 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage.

Du côté de la photographie, le smartphone affiche un capteur photo simple de 13 mégapixels avec un flash, et de l'autre côté, un capteur de 5 mégapixels pour faire des selfies. Le mobile est pourvu d’une bonne batterie de 5000 mAh lui assurant une autonomie de plus de 18 h.

Sur Amazon, le smartphone Xiaomi Redmi 9A est au prix de 100 € au lieu de 140 € avec la livraison gratuite.





