Les séries Redmi Note sont toujours attendues car elles offrent généralement un bon rapport qualité / prix pour qui veut s'équiper avec un smartphone polyvalent sans casser sa tirelire.

Après la présentation chinoise dès fin 2022, Xiaomi dévoile la série Redmi Note 12 en version internationale qui va de nouveau occuper différents segments en milieu de gamme. Si les Redmi Note 12 4G et 5G assurent l'ouverture de gamme, les Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ constituent les propositions les plus riches.

Le design reste comme pour les Redmi Note 11 très proche de ce que propose Apple avec ses iPhone, notamment avec des tranches très droites et un bloc optique rectangulaire à l'arrière.

Une configuration à l'aise en milieu de gamme

Les deux versions Pro présentent un certain nombre de points commun comme l'affichage OLED 6,67 pouces FHD+ avec luminosité maximale de 900 nits et rafraîchissement de 120 Hz marqué d'un poinçon centré pour un capteur photo avant de 16 mégapixels.

Ils sont tous les deux équipés d'un processeur Dimensity 1080 de MediaTek qui vient remplacer le Dimensity 920 de la génération précédente, avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage selon les versions.

Tous deux disposent d'une batterie de 5000 mAh mais le Redmi Note 12 Pro aura droit à une charge de 67W tandis que le Pro Plus pourra grimper à 120W. Avec une certification IP53, Xiaomi fait toujours juste le minimum pour protéger ses smartphones contre les infiltrations de poussière et d'eau et l'on retrouvera les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Capteur 200 mégapixels pour le Pro Plus

Là où les deux smartphones se distinguent plus franchement, c'est sur la partie photo. Le Redmi Note 12 Po reste sur une configuration assez classique d'un capteur grand angle de 50 mégapixels accompagné d'un ultra grand angle 8 mégapixels et d'un capteur macro 2 mégapixels.

Le Redmi Note 12 Pro+ sort pour sa part le grand jeu avec un capteur photo principal de 200 mégapixels (avec OIS, ouverture f/1,65, capteur 1/1,4 pouce et pixel binning 16 en 1), avec là aussi un ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels.

Le Redmi Note 12 Pro Plus peut donc être l'occasion de profiter d'une technologie de pointe pour un tarif restant modéré, le capteur 200 mégapixels étant plutôt présent sur des modèles premium.

La gamme Redmi Note 12 arrive désormais sur le marché français et c'est l'occasion d'en connaître les tarifs officiels. Les smartphones sont déjà disponibles sur le site officiel Mi.com :

Redmi Note 12 Pro en 6 / 128 Go : 399,90 euros

Redmi Note 12 Pro en 8 / 128 Go : 429,90 euros

Redmi Note 12 Pro en 8 / 256 Go : 469,90 euros





Redmi Note 12 Pro Plus en 8 / 256 Go : 499,90 euros



Pour les Redmi Note 12 standard, plusieurs configurations sont proposées :

Redmi Note 12 4G en 4 / 64 Go : 199,90 euros

Redmi Note 12 4G en 4 / 128 Go : 249,90 euros

Redmi Note 12 5G en 4 / 128 Go : 299,90 euros



A noter que vous pourrez trouver ces smartphones bien moins cher dans le cadre du 13e anniversaire d'AliExpress, avec le Redmi Note 12 4/64 à seulement 170 € au lieu de 199,90 € avec le cumul d'un coupon vendeur et du code de réduction AEFR30, et la version 4/128 Go à 190 € au lieu de 249,90 € avec les mêmes réductions, le tout avec une livraison gratuite depuis la France en 3 jours.



Pareil pour le smartphone Redmi Note 12 Pro 8/128 Go à seulement 362 € au lieu de 429,90 € avec le cumul d'un coupon vendeur et du code de réduction AEFR55 (livraison incluse) avec la livraison depuis l'Espagne.

Idem enfin avec le smartphone Redmi Note 12 Pro Plus 8/256 Go à seulement 395 € au lieu de 499,90 € avec le cumul d'un coupon vendeur et du code de réduction AEFR55 avec la livraison gratuite en 3 jours depuis la France.