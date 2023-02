Les bracelets connectés peuvent être bien pratiques pour le suivi de l'activité quotidienne ou le sport grâce à leur format compact et généralement une autonomie conséquente.

Xiaomi, qui a su s'imposer sur ce segment, lance un nouveau bracelet avec le Redmi Smart Band 2 qui se propose de vous accompagner au quotidien en toute discrétion.

Son style épuré et son design très fin (9,9 mm d'épaisseur) n'empêchent pas de disposer d'un confortable affichage 1,47 pouce couleur en 172 x 320 pixels de type TFT LCD offrant une luminosité de 500 nits, ce qui risque d'être un peu juste en plein soleil mais confoortable le reste du temps.

Le bracelet connecté à emmener partout

Son boîtier est étanche 5 ATM et ne craindra donc ni les éclaboussures ni la natation ou même la plongée (jusqu'à 50 mètres). On trouvera au dos un capteur de deuxième génération pour la mesure de la fréquence cardiaque, l'oxymétrie de pouls SpO2 et le suivi du sommeil.

Avec ses capteurs de mouvement, le bracelet connecté Redmi Smart Band 2 pourra fournir des informations sur l'activité quotidienne (nombre de pas, calories brûlées, etc) mais il intègre aussi plus de 30 modes sportifs pour s'entraîner efficacement ou suivre l'évolution de ses performances dans ses sports préférés.

Le suivi d'activité à petit prix

Si le système d'exploitation reste propriétaire, ne permettant pas d'installer des applications tierces, il offre également un certain niveau de personnalisation avec une bonne centaine de cadrans à choisir depuis l'application sur smartphone.

Compatible Bluetooth 5.1 BLE et équipé d'une batterie LiPo de 210 mAh, il assurera une autonomie allant jusqu'à 14 jours, ce qui évitera de trop se préoccuper de sa recharge réalisée en moins de 2 heures.

Le bracelet connecté Redmi Smart Band 2 de Xiaomi peut être trouvé dès à présent sur le site Mi.com au tarif de 29,99 € et ce jusqu'au 14 février 2023. On le trouvera ensuite chez les enseignes Boulanger, Fnac / Darty, Amazon, Auchan et Leclerc au tarif de 39,99 €, en coloris noir ou ivoire.