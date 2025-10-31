Chauffage d'appoint Xiaomi au graphène (Xiaomi Smart Graphene Heater)

Il réchauffe l'air en seulement 3 secondes grâce à l'utilisation du graphène. Ce nanomatériau possède une conductivité thermique supérieure à celle du cuivre ou de l'aluminium, permettant un transfert de chaleur ultra-rapide. La plaque chauffante, dotée d'un revêtement en graphène, assure une conduction efficace et uniforme de la chaleur. Combinée à un chauffage céramique CTP et 2 000 W de puissance, cette technologie offre une chaleur quasi instantanée.

Le chauffage utilise également la résonance à infrarouge lointain (FIR) pour une chaleur agréable jusqu'au bout des doigts. Le revêtement en graphène émet des ondes infrarouges lointaines (8 à 14 μm) facilement absorbées par le corps humain, créant un effet de chaleur résonnant qui donne l'impression de profiter de la lumière du soleil.

Le système intelligent de contrôle de la température maintient un confort longue durée avec une faible consommation d'énergie. Il ajuste la puissance de manière dynamique pour maintenir la température souhaitée, ce qui élimine les fluctuations de température.

Pour une chaleur enveloppante, l'appareil dispose d'une oscillation grand-angle de 70°. Le ventilateur centrifuge et la grille d'air microporeuse répartissent uniformément le flux d'air en brises légères et confortables.

Plusieurs modes de débit d'air sont disponibles pour s'adapter à vos besoins : un mode chaud à 2 000 W pour un réchauffement instantané, un mode tiède à 1 200 W pour les temps frais, et une brise naturelle rafraîchissante.

Les commandes intelligentes permettent de gérer la chaleur quand vous en avez besoin. L'appareil se connecte à l'application Xiaomi Home pour un contrôle à distance de l'alimentation, de la température, du mode et de la programmation. La commande vocale fonctionne également avec l'Assistant Google.

Pour une utilisation simple et intuitive, un panneau de contrôle très grand format avec commandes tactiles est situé sur le dessus.

La sécurité est assurée par de multiples fonctions, incluant une protection contre la surchauffe, un arrêt automatique en cas d'inclinaison et des matériaux ignifuges conformes à la norme V-0.

En ce moment, vous pouvez obtenir le chauffage graphène Xiaomi à prix réduit pour son lancement : 80,99 € au lieu de 89,99 € grâce au coupon de -10 % à récupérer sur le site officiel.