Projecteur Xiaomi L1 (Xiaomi Smart Projector L1)

Compact et portable, le L1 intègre un moteur optique entièrement étanche avec une lentille haute définition offrant une excellente transmission de la lumière, pour des images claires et des couleurs précises.

Sa conception empêche efficacement la poussière de pénétrer à l'intérieur, garantissant une durée de vie prolongée. Le système de refroidissement à double boucle intégré assure une dissipation thermique silencieuse et efficace.

Avec une luminosité allant jusqu'à 200 lumens ISO certifiés SGS, le projecteur restitue les détails et la luminosité avec précision. Il prend en charge une résolution Full HD 1080p et la lecture vidéo 4K, et peut projeter un écran de 40" à 120" grâce à un ratio de projection de 1,2:1.

L’algorithme intelligent de correction de perspective ajuste automatiquement l’image selon l’emplacement du projecteur, offrant une image parfaitement rectangulaire sans ajustements manuels, même si le projecteur est placé sur le côté ou au plafond.

Le moteur de zoom intégré effectue une mise au point automatique continue pour éviter les images floues, tandis que l’algorithme d’évitement automatique des obstacles contourne intelligemment les éléments présents dans la zone de projection afin de garantir une vision complète de l’image. Le redimensionnement automatique ajuste l’image en fonction de la surface de projection pour un alignement précis sans intervention manuelle.

Le projecteur intègre Google TV, avec la possibilité d’utiliser l’Assistant Google pour rechercher des contenus, diffuser de la musique, contrôler le projecteur ou vos appareils domestiques connectés, simplement par la voix. La diffusion depuis un téléphone ou une tablette est également possible pour un partage rapide de films, photos et vidéos.

Équipé d’un processeur MT9630 hautes performances avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, il assure une utilisation fluide. Les deux haut-parleurs à large bande certifiés Dolby Audio fournissent un son clair et immersif.

Enfin, la télécommande Bluetooth permet un contrôle pratique dans toutes les directions.

Vous pouvez obtenir le Xiaomi Smart Projector L1 à 164,99 € au total sur le site officiel en ce moment, avec la remise déjà appliquée + les 5 € de réduction par tranche de 50 € d’achat.