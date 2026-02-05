Le cas de M. Feng, propriétaire d'une Xiaomi SU7 Pro, est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois. En seulement 18 mois, il a accumulé 265 000 kilomètres au compteur, soit une moyenne ahurissante de près de 600 km par jour. Plus que le kilométrage, c'est le rapport d'état de son véhicule qui a stupéfié les observateurs et même le PDG de Xiaomi, Lei Jun : la batterie conserve une santé de 94,5%.

Comment cette performance se compare-t-elle aux standards du marché ?

Cette longévité est exceptionnelle. La performance de ce véhicule électrique dépasse de loin les attentes et les standards du marché. Les constructeurs garantissent généralement leurs batteries pour 8 ans ou 150 000 km, en acceptant une dégradation de 20 à 30% sur cette période.

Même Tesla, souvent cité comme une référence, garantit ses Model 3 et Y pour 8 ans ou 160 000 km avec une capacité retenue minimale de 70%. Avec seulement 5,5% de perte de capacité après avoir largement pulvérisé ces seuils, la SU7 de M. Feng établit une nouvelle référence pratique. Sa batterie de 94,3 kWh aurait subi l'équivalent d'environ 506 cycles de charge complets, démontrant une résilience remarquable.

L'usure du véhicule est-elle limitée à la batterie ?

Le rapport du centre de service Xiaomi révèle que la durabilité ne se limite pas à la batterie. Le véhicule ne présente quasiment aucune usure anormale sur ses autres composants critiques, ce qui est encore plus surprenant compte tenu de l'utilisation intensive.

Les plaquettes de frein n'ont jamais été remplacées, un fait notable pour un tel kilométrage, probablement grâce au freinage régénératif. De plus, la profondeur de la bande de roulement des pneus reste dans les normes d'un véhicule neuf et le liquide de refroidissement est pur, sans aucune trace d'eau et avec un point de congélation optimal de -38°C.

Quelles sont les implications pour les propriétaires et pour Xiaomi ?

Pour M. Feng, le calcul est simple : il estime avoir économisé plus de 100 000 yuans (environ 14 300 USD) en carburant par rapport à un véhicule thermique. Fort de ce constat, il vise désormais un nouvel objectif : devenir le premier à atteindre les 600 000 km en trois ans avec sa SU7.

Cette démonstration concrète est une aubaine pour Xiaomi. Alors que la production de la première génération de SU7 est terminée, ces données rassurent les propriétaires actuels sur la valeur résiduelle de leur investissement. C'est aussi un argument de poids pour la marque, prouvant que l'autonomie et la longévité sont des réalités tangibles avant le lancement d'une nouvelle version en avril 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la capacité de la batterie de la Xiaomi SU7 Pro ?

La Xiaomi SU7 Pro est équipée d'une batterie d'une capacité de 94,3 kWh.

Quelle distance le propriétaire a-t-il parcouru en moyenne par jour ?

Le propriétaire, M. Feng, a parcouru en moyenne près de 600 kilomètres par jour pendant 18 mois, un rythme extrêmement soutenu.

La garantie standard des batteries couvre-t-elle une telle performance ?

Non, les garanties standards des constructeurs couvrent généralement 150 000 à 160 000 km et tolèrent une dégradation bien plus importante, de l'ordre de 20 à 30%.