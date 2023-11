Après les smartphones et une foule de gadgets connectés constituant un véritable écosystème de produits, le groupe chinois Xiaomi s'est fixé comme objectif de concevoir ses propres véhicules électriques.

C'est le dernier grand projet de son CEO Lei Jun avant de passer la main et avec l'inspiration apportée par Elon Musk et le modèle représenté par le constructeur Tesla.

L'initiative a démarré en 2021 avec l'ambition de produire un premier véhicule dès 2024 grâce à des partenariats dans le secteur automobile. Après avoir formé une filiale Xiaomi Automotive et bataillé pour obtenir les autorisations nécessaires dans un marché chinois déjà saturé, Xiaomi devrait être en mesure de réussir son pari.

Xiaomi SU7, la première incursion

Récemment, des détails ont émergé concernant ses premiers véhicules électriques. Une série Xiaomi SU7 serait donc sur le point d'être dévoilée, avec des modèles Xiaomi SU7 et Xiaomi SU7 Ultra, et peut-être entre les deux un Xiaomi SU7 Pro.

Un certain nombre de détails sur le design et les caractéristiques des véhicules ont déjà fuité via des documents de certification et ce sont maintenant des images des véhicules en tenue de camouflage qui se montrent sur le réseau social chinois Weibo.

On peut ainsi continuer d'apprécier la ligne des véhicules Xiaomi SU7 et SU7 Ultra, bien que brouillée par son habillage, et observer l'aileron dynamique du modèle Ultra qui pourra être déployé en conduite sportive.

Premier aperçu de l'habitacle

Un emplacement au-dessus du pare-brise cache un capteur LiDAR qui sera utilisé pour de l'assistance avancée à la conduite (ADAS) et de la conduite autonome. Plusieurs images montrent également l'intérieur des véhicules, marqué par une grande console centrale et un tableau de bord logiquement constitué d'instruments numériques.

Les volant à trois branches comporte son lot de commandes et un bouton Drive Mode qui permettra de modifier le type de conduite et les réglages du véhicules en fonction des envies du conducteur.

Les poignées de porte escamotables, les jantes cinq branches et les étriers de frein colorés suggèrent que les véhicules de Xiaomi auront certaines prétentions sportives, ou du moins haut de gamme, pour des véhicules capables d'atteindre des vitesses de pointes de 210 à 265 km/h.

Xiaomi devrait en dire plus sur ses premiers véhicules électriques Xiaomi SU7 durant le mois de décembre 2023 avant de lancer la production de masse avec son partenaire BAIC et les premières livraisons en principe l'an prochain.