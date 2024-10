Si Xiaomi aime occuper le haut de gamme, ses marques Redmi et Poco proposent des smartphones à l'excellent rapport qualité / prix sur le milieu et entrée de gamme. Bien équipés mais conservant un prix doux, ils ne sont pas à négliger si l'on veut s'équiper à moindre coût.

Et c'est encore plus vrai quand ils sont en promotion ! Sur la plate-forme AliExpress, l'événement Xiaomi Brand Day permet de faire des économies avec des réductions de prix jusqu'à -30% et des cadeaux gratuits en quantité limitée. Mais attention, les promotions ne sont actives que jusqu'au 20 octobre 2024 à 8h59.

Prenez le Redmi Note 13 Pro+, par exemple. Avec son grand affichage AMOLED 6,67 pouces poinçonné et son processeur Dimensity 7200 Ultra, il offre déjà de quoi assurer au quotidien.

Mais ajoutez une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 120W qui la rechargera complètement en moins de 20 minutes et un capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation OIS et vous avez déjà un smartphone hors du commun.

Sur AliExpress, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ en version 8 / 256 Go est proposé au prix réduit de 269,54 €.

Son petit frère, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8 / 256 Go, avec écran AMOLED et capteur principal de 108 mégapixels, est pour sa part proposé au prix spécial de 230,59 €.

Pour le TopBrandDay Xiaomi, on trouve également des smartphones Poco X6 et Poco F6 à prix réduit :

Tous les smartphones proposés en promotion dans Xiaomi Brand Day sont livrés rapidement depuis l'Europe.

A noter que vous trouverez également des promotions sur d'autres grandes marques sur cette page dédiée dans le cadre de leur événement Big Save.