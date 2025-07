Près de deux ans après la précédente itération et l'intégration de Google TV, Xiaomi a introduit en début d'année un boîtier multimédia Xiaomi TV Box S de troisième génération. Jusqu'à présent, il n'était toutefois pas encore disponible en France.

Plus de puissance et de stockage

Les performances sont revues à la hausse avec +25 % pour la partie CPU et +130 % pour la partie GPU. Profitant d'une gravure en 6 nm, elles s'appuient sur un processeur quadcore (Cortex-A55) à jusqu'à 2,5 GHz et ARM Mali-G310 V2.

Alors que la quantité de RAM reste figée à 2 Go, le stockage est quadruplé pour atteindre 32 Go. Pas de folie cependant, et un doublement de la quantité de RAM n'aurait pas été du luxe pour se mettre au niveau du Google TV Streamer.

Avec DTS-X et Wi-Fi 6

La Xiaomi TV Box S 3e Gen prend en charge la 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à 60 images par seconde, HDR10+, Dolby Vision, ainsi que l'audio Dolby Atmos et DTS-X. Par rapport au boîtier de 2e génération, le seul changement concerne DTS-X au lieu de DTS-HD.

Si la sortie audio est sacrifiée, la connectique avec un port HDMI 2.1 et un port USB 2.0 est reconduite. Pour la connectivité, c'est l'arrivée de la compatibilité Wi-Fi 6, en plus du Bluetooth 5.2 pour la télécommande avec contrôle vocal et 360°. Cette dernière ne bénéficie plus de la technologie infrarouge intégrée.

L'esthétique de la Xiaomi TV Box S 3e Gen est plus arrondie et un témoin lumineux d'alimentation est positionné sur le dessus du boîtier aux dimensions de 97 x 97 x 17 mm.

Sans hausse de prix

Avec Google TV 11.0, la Xiaomi TV Box S de troisième génération débarque en France au prix de 69,99 €, soit le même prix que lors du lancement de la Xiaomi TV Box S 2e Gen. Elle est notamment distribuée par Fnac.