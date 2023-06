Un peu plus de trois ans après une première itération, la marque Xiaomi lance en France un boîtier connecté Xiaomi TV Box S de deuxième génération. Permettant de transformer rapidement un téléviseur en Smart TV, la Xiaomi TV Box S 2e Gen est principalement marquée par l'intégration de Google TV.

Avec sa recherche, navigation et accès à des plateformes de streaming au sein d'une même interface, l'expérience Google TV est toujours accompagnée de la fonctionnalité Chromecast pour diffuser des contenus sur le téléviseur depuis le smartphone.

Une télécommande vocale et Bluetooth 360° dispose du bouton Google Assistant, en plus de boutons dédiés pour les applications, Netflix, Prime Video d'Amazon et YouTube.

Une évolution en douceur

Les petites dimensions du boîtier sont conservées (95,25 x 95,25 x 16,7 mm). Il est équipé d'un SoC quadcore (Cortex-A55) avec processeur graphique Mali G31 MP2, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Malgré un processeur plus rapide, c'est une évolution timide, avec le regret d'une capacité de stockage qui n'a pas été revue à la hausse.

La connectique comprend HDMI 2.1, USB 2.0 et une sortie audio. C'est une connectivité Wi-Fi 5 (2,4 GHz / 5 GHz) et Bluetooth 5.2.

La Xiaomi TV Box S 2e Gen prend en charge la 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à 60 images par seconde, HDR10+, Dolby Vision, l'audio Dolby Atmos et DTS-HD.

Un prix inchangé

Une nouvelle génération n'est pour le cas pas synonyme de hausse de prix. Un argument appréciable compte tenu de la période actuelle d'inflation. C'est ainsi un prix de 69,99 € et avec une disponibilité chez plusieurs revendeurs (Boulanger, Darty, Fnac…).