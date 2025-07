Après des bruits de couloir insistants et une apparition éclair sur les sites de vente en ligne, Xiaomi a enfin levé le voile sur sa dernière trouvaille : le Xiaomi TV Stick (2e Gen).

C'est une première pour la marque : ce stick intègre directement l'écosystème Google TV, marquant une rupture avec l'ancienne interface Android TV 11. Un pas en avant qui montre la volonté de Xiaomi de s'adapter aux dernières tendances et d'offrir une expérience de streaming plus aboutie, directement dans votre salon.

Quelles innovations techniques animent le Xiaomi TV Stick (2e Gen) ?

Le nouveau stick de Xiaomi ne se contente pas d'un simple rafraîchissement esthétique. Sous son allure compacte, il cache une série d'améliorations pensées pour rendre chaque session de streaming plus fluide et plus immersive. D'abord, la compatibilité 4K avec les technologies Dolby Vision et HDR10+ garantit des images d'une clarté et d'une richesse colorimétrique impressionnantes.

L'expérience sonore n'est pas en reste : le support de Dolby Atmos et DTS:X promet une immersion acoustique digne des meilleures installations. Le cœur de l'appareil, un chipset flambant neuf, affiche une rapidité d'exécution générale améliorée de 80%. Et pour que le spectacle ne soit jamais interrompu, l'intégration du Wi-Fi 6 assure une connexion stable et rapide, même avec les flux les plus exigeants. Seul bémol, la mémoire vive reste à 2 Go de RAM et le stockage interne à 8 Go, des chiffres qui, pour les utilisateurs les plus gourmands en applications, pourraient sembler un peu justes.

Google TV : le vrai coup de maître de cette nouvelle génération ?

Au-delà des performances brutes, c'est bien l'intégration de Google TV qui fait la différence avec ce nouveau stick Xiaomi. Cette interface, devenue la coqueluche de Google pour le divertissement, réinvente la façon dont nous accédons à nos contenus.

Fini les recherches interminables : Google TV excelle dans l'art de la recommandation personnalisée. Il analyse vos habitudes, puis vous propose exactement ce qui vous plaira, peu importe la plateforme. C'est un écosystème vivant, qui bénéficie en priorité des dernières innovations de Google, comme l'intégration poussée avec Google Home, là où Android TV marque désormais le pas. Avec des applications phares comme Netflix, Amazon Prime Video et YouTube déjà installées, sans oublier Xiaomi TV+, le stick est prêt à l'emploi dès le déballage. Il permet aussi le partage d'écran sans fil via Google Cast et une commande vocale intuitive grâce à Google Assistant, accessible d'une simple pression sur la télécommande.

Quel est le positionnement du Xiaomi TV Stick (2e Gen) sur le marché actuel ?

Le Xiaomi TV Stick (2e Gen) débarque dans un marché des clés de streaming déjà bien encombré. Son prix, affiché autour de 40 euros sur AliExpress, le positionne comme une option très abordable pour qui souhaite profiter de la 4K et de Google TV.

Ses dimensions réduites (107,4 x 30 x 14 mm) et son poids plume (44 g) en font un compagnon idéal pour les voyages ou une installation des plus discrètes. Certes, avec seulement 8 Go de stockage et 2 Go de RAM, il pourrait ne pas convenir aux utilisateurs les plus exigeants en matière de capacité ou de fluidité absolue, surtout face à des concurrents offrant plus de mémoire pour un budget similaire. Mais pour ceux qui recherchent une solution simple, efficace et parfaitement intégrée à l'écosystème Google TV, ce nouveau stick représente une proposition de valeur des plus pertinentes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Xiaomi TV Stick (2e Gen) a-t-il été officiellement lancé ?

Le Xiaomi TV Stick (2e Gen) a été officiellement révélé par Xiaomi cette semaine, après avoir été aperçu en vente sur AliExpress au début du mois de juillet 2025.

Quelle est la principale différence entre cette version et la précédente ?

La distinction majeure réside dans le système d'exploitation : cette nouvelle mouture intègre Google TV, alors que le modèle original fonctionnait sous Android TV 11. Google TV propose une expérience utilisateur enrichie, notamment grâce à des recommandations de contenu plus pertinentes.

Le Xiaomi TV Stick (2e Gen) est-il compatible avec la 4K ?

Absolument, le Xiaomi TV Stick (2e Gen) prend en charge la résolution 4K avec les technologies Dolby Vision et HDR10+, et offre un son compatible Dolby Atmos et DTS:X, garantissant une expérience audiovisuelle de haute qualité.