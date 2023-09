Pas le temps d'aller à la salle de sport ou d'en trouver une à proximité ? Pas de problème, le tapis roulant Xiaomi Urevo compact et pliable permettra de pratiquer la marche ou la course à pied chez soi en toute tranquillité et à tout moment.

Le grand modèle dispose d'un pupitre avec poignées et écran LCD affichant les données (temps, distance, vitesse, calories brûlées...). De dimensions 105 x 40 cm, il peut supporter jusqu'à 100 kg et peut fournir une vitesse jusqu'à 10 km/h.

Il présente également un ensemble de 12 exercices pour brûler les calories plus efficacement. Le tapis roulant Xiaomi Urevo reste silencieux grâce à ses cinq couches de revêtement et se replie pour se ranger facilement sous un lit, aidé de ses roulettes.

Le tapis de marche Xiaomi Urevo (référence URTM006) est proposé actuellement sur Geekbuying au prix spécial de 212 € avec le code NNNFRXU06, avec livraison rapide et gratuite depuis l'Europe.

Il existe également en version compacte sans le pupitre, remplacé par une télécommande. Ce second modèle de tapis de marche XIaomi Urevo est plus destiné à la marche rapide (jusqu'à 6 km/h) et peut supporter jusqu'à 120 kg.

Deux supports de chaque côté du tapis permettent d'amortir les chocs du talon et de réduire les impacts sur les articulations. Silencieux, il peut être utilisé pour des séances de sport ou pour du sport - travail, combinant les deux activités avec un bureau haut.

Un écran LED affiche les différentes données (vitesse, calories brûlées, nombre de pas, temps et distance). Le tapis de marche compact Xiaomi Urevo (référence URTM022) est proposé au tarif de 194 € avec le code NNNFRXU22 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'Europe.





Après l'exercice physique, il serait dommage d'en perdre les bénéfices dans l'inconfort d'une mauvaise chaise de bureau. Les fauteuils ergonomiques Neutral sont là pour assurer une bonne position du dos grâce à leur soutien lombaire ajustable.

Ce dernier peut être réglé en hauteur et en profondeur pour soulager efficacement le dos, quelle que soit la morphologie. Le siège peut s'incliner et dispose d'un repose-tête pivotant.

Son dos respirant en nylon et son assise moelleuse complètent le confort. La version Pro du fauteuil ajoute même un repose-pied amovible pour une détente plus complète.

Les fauteuils ergonomiques Neutral sont en promotion sur Geekbuying en livraison gratuite depuis l'Europe :