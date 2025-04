La Xiaomi Su7 devait devenir une concurrente majeure pour les véhicules de Tesla cette année. Mais après deux crashs mortels, le véhicule chinois est pointé du doigt, et fait chuter Xiaomi en bourse.

Des débuts prometteurs à la tourmente

Après avoir suscité beaucoup d'attente, l'incursion de Xiaomi dans l'automobile avec sa première voiture électrique connaît des débuts difficiles. Autrefois perçu comme un acteur potentiellement disruptif sur ce marché, le géant de la tech se retrouve en difficulté, confronté à des défis majeurs qui assombrissent ses perspectives initiales.

Accidents mortels : un coup dur pour l'image

Le cœur du problème réside dans des informations rapportant l'implication des véhicules de la marque dans deux accident mortel, et plusieurs crashs graves. Ces incidents tragiques portent un coup sévère à l'image du véhicule et de Xiaomi en tant que constructeur automobile naissant, soulevant inévitablement des questions sur la fiabilité et la sécurité de son produit.

La SU7 profite d'un carnet de commandes confortable avec des dizaines de milliers d'acheteurs s'étant déjà engagés dans l'achat de la berline électrique performante. Des achats en partie motivés par les avances de Xiaomi sur le terrain de la conduite autonome présentée comme parfaitement sûre...

Pourtant, un premier accident pointait du doigt quelques faiblesses dans le module d'IA du véhicule. Un groupe d'étudiants se tuaient ainsi lors d'un accident dans une SU7 : le véhicule lancé à vive allure n'avait pas repéré une barrière en béton. L'impact dans l'obstacle entraine un départ de feu immédiat amenant au drame... Quelques jours plus tard, une autre SU7 percute un deux roues électrique qui prend feu, avec là encore une issue dramatique.

La stratégie de xiaomi bouleversée ?

Ces événements malheureux ne sont pas sans conséquence sur les plans du fabricant. Il est rapporté que la stratégie automobile de Xiaomi serait "bouleversée". Cela pourrait impliquer une révision des objectifs de production ou de vente, le lancement d'enquêtes approfondies sur les causes des accidents, des modifications techniques sur le véhicule, ou encore une refonte complète de sa communication pour tenter de regagner la confiance du public.

Dans l'immédiat, le lancement officiel de la SU7 qui devait intervenir ce 17 avril est reporté à une date encore non communiquée. Par ailleurs, Xiaomi a également annulé sa grande journée des investisseurs prévue pour ce printemps avec un report au mois de juin.

Ces annonces ont eu des répercussions immédiates en bourse : Xiaomi a perdu plus de 13 milliards d'euros de valorisation en quelques jours.

L'avenir du projet automobile

L'entrée dans le secteur automobile est un pari audacieux pour Xiaomi, nécessitant des investissements colossaux et une expertise pointue, notamment en matière de sécurité. Ces premiers revers soulignent les difficultés inhérentes à ce marché exigeant. L'avenir de l'ambition automobile de la marque dépendra fortement de sa capacité à gérer cette crise, à rassurer sur la sécurité de son véhicule et à adapter sa stratégie face à ces défis imprévus.



Plus globalement, au-delà de la SU7, c'est la question de la capacité des constructeurs à limiter les départs de feu, mais aussi celle des pompiers à maitriser les incendies liés aux batteries des véhicules électriques qui doit être étudiée par l'ensemble du secteur pour rassurer les consommateurs et limiter les risques.