La semaine dernière, Google a été contraint de réagir face à une étrange rumeur de disparition de son célèbre et très utilisé service de messagerie. " Gmail est là pour rester ", a assuré le compte de Gmail sur le réseau social X.

Prenant l'apparence d'une communication officielle de Google, un faux message soi-disant adressé à des utilisateurs de Gmail avait été relayé. Il annonçait la fermeture de Gmail à partir du 1er août 2024. Il a pu régner une certaine confusion, dans la mesure où l'affichage en mode HTML simplifié de Gmail dans le navigateur vient de disparaître.

Le contexte du canular a été propice à une question posée par un ingénieur chez X : " Quand allons-nous créer XMail ? " S'il a ultérieurement reconnu une blague en rapport avec la fin du mème sur Gmail, sa question a néanmoins reçu une réponse d'Elon Musk : " Cela arrive. "

Pour la super application X ?

Forcément, il n'en fallait pas beaucoup plus pour susciter un petit emballement, même si le propriétaire de X (X Corp.) n'a pas davantage développé son propos. Il y a matière, puisque Elon Musk a pour ambition de faire de X une super application.

Outre un réseau social et même de l'IA générative avec Grok, Elon Musk souhaite une messagerie et un service de paiement P2P. L'application chinoise WeChat de Tencent a souvent été citée en exemple. Néanmoins, c'est plutôt une messagerie instantanée qui semble être envisagée et non un XMail venant concurrencer Gmail.

En attendant d'en savoir éventuellement plus au sujet de XMail, X déploie les appels audio et vidéo pour tous les utilisateurs du réseau social sur Android et iOS. Ils étaient auparavant réservés aux abonnés payants.