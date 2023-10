La conduite autonome n'est pas encore complètement d'actualité mais les systèmes se perfectionnent de mois en mois et laisse imaginer la possibilité d'une conduite autonome intégrale à l'avenir, pour laquelle une supervision humaine ne sera plus nécessaire.

Le constructeur américain Tesla propose son système Autopilot et travaille sur l'option FSD (Full Self Driving) déjà à l'essai chez certains conducteurs de ses véhicules électriques et doit la voie à la conduite autonome intégrale et aux services de taxis autonomes à partir des véhicules Tesla.

L'un de ses plus proches concurrents sur cette fonctionnalité est le constructeur chinois Xpeng avec son propre système XNGP (Xpeng City Navigation Pilot) qui prétend pouvoir assurer des fonctions ADAS (assistance avancée à la conduite) et de conduite autonome plus tard.

XNGP arrive en Europe

Le système de Xpeng, en test en Chine, pourrait faire son apparition en Europe d'ici la fin de l'année tout en étant étendu à 50 grandes villes chinoises, après un premier déploiement en juin visant les grands axes de Beijing.

Le constructeur travaille à la finalisation de son système d'aide à la conduite et à sa traduction pour les marchés européens et ne donne pas encore de date précise de disponibilité.

Il collabore également avec les régulateurs européens pour s'assurer de se conformer au RGPD en matière d'obtention et de traitement des données générées par XNGP.

A l'heure où les constructeurs automobiles chinois font l'objet d'investigations concernant des aides d'Etat leur permettant de casser les prix, mieux vaut répondre à toutes les exigences de régulation.

XNGP propose déjà de l'aide à la conduite sous forme de freinage intelligent en cas d'obstacle ou de feu, de changement de file ou de gestion des intersections. Là où Tesla s'appuie essentiellement sur une batterie de caméras et du computer vision pour interpréter ce qui se passe autour du véhicule en temps réel et prendre des décisions de conduite, Xpeng mise sur la technologie LiDAR pour se repérer.

Se débarrasser des cartographies pour pouvoir aller partout

Jusqu'à présent, le système XNPG s'appuyait sur une base cartographique détaillée, ce qui permet de disposer de nombreux détails sur un environnement donné...s'il est compris dans la cartographie mais qui rend le système beaucoup moins efficace sur des voies inconnues, au contraire du système de Tesla qui peut s'adapter à tout moment même sans connaître la route à l'avance.

Xpeng a commencé à se débarrasser des cartes détaillées et à s'appuyer uniquement sur les capteurs de ses véhicules pour épauler son système d'assistance à la conduite, ce qui va permettre d'utiliser le système non pas seulement sur des axes définis mais n'importe où en ville. C'est cette évolution qui doit être déployée pour des dizaines de villes en Chine en fin d'année.

La marque Xpeng fait partie de ces constructeurs chinois misant sur les véhicules électriques pour conquérir les marchés européens alors que le marché chinois marque le pas en croulant sous les références et les constructeurs.