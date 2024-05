Cela fait plusieurs années que la firme chinoise Xpeng, qui produit des véhicules électriques, caresse le rêve de concevoir une voiture volante qui pourrait survoler les bouchons urbains et offrir une nouvelle liberté à ses utilisateurs.

A côté de véhicules aux bras amovibles porteurs de moteurs façon quadcoptère comme un drone, la filiale Xpeng AeroHT a dévoilé un ensemble Land Aircraft Carrier composé d'un véhicule terrestre à six roues portant un engin volant de type eVTOL (décollage et atterrissage vertical, et électrique), pas très éloigné des taxis volants qui évolueront peut-être durant les Jeux Olympiques 2024 de Paris dans quelques semaines.

Ce véhicule, capable d'embarquer deux personnes, peut décoller du camion et évoluer dans les airs. Le concept est intéressant mais il est plus que cela : il appartiendra bientôt au domaine du concret, et dans pas si longtemps.

La voiture volante Xpeng, c'est pour 2026

Le co-président de Xpeng, Brian Gu, a indiqué à CNBC que la livraison des premiers modèles est prévue pour 2026, avec la possibilité de le précommander dès cette année.

Concept de véhicule volant Xpeng

Pour autant, il ne pourra pas dans un premier temps être utilisé en ville. Il faut pour cela que les réglementations s'harmonisent et fassent une place à ce genre de véhicule volant dans les cieux urbains.

Xpeng indique travailler avec différentes municipalités chinoises pour créer des zones de vol autorisées au-dessus des villes et des espaces de parking pour ces véhicules d'un nouveau genre.

Les champs d'abord, les villes ensuite

Le Land Aircraft Carrier et son engin volant seront donc plus destinés aux grands espaces à ses débuts, en attendant d'obtenir les autorisations nécessaires pour se rapprocher des villes.

Le ciel, nouvelle frontière des véhicules électriques

Le véhicule volant lui-même est en cours de certification auprès du régulateur chinois. Xpeng avait espéré pouvoir proposer tout cela dès 2025 mais le sujet reste complexe à mettre en place.

Le constructeur espère ainsi trouver de nouveaux débouchés sur le long terme à côté du marché des véhicules électriques déjà bien compliqué et embouteillé, en Chine et ailleurs.