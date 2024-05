Alors que les fabricants de smartphones proposent des appareils dotés de capteurs de plus de 100 millions de pixels, la NASA et la JAXA ont collaboré autour d'une caméra installée sur un satellite avec un capteur de seulement 36 pixels.

Ce n'est pas une erreur, nous ne parlons pas de 36 millions de pixels, mais bien de 36 pixels seulement. Mais alors comment, et surtout pourquoi ?

À titre de comparaison, le télescope spatial James Webb, qui nous fournit des images impressionnantes depuis son point d'orbite stable à 1,5 million de kilomètres mise sur un capteur de 122 mégapixels.

Pour la mission Xrism (mission d'imagerie à rayon X et spectroscopie), la NASA et la JAXA ont mis au point un outil baptisé Resolve qui observera donc le cosmos, avec un capteur de 36 pixels, mais pas pour la photographie. En réalité, il s'agit plutôt d'un thermomètre que d'un capteur photo.

Richard Kelley, responsable de recherche sur le projet Xrism s'amuse "ça parait impossible et pourtant c'est bien réel. L'instrument Resolve nous permet de mieux comprendre la composition et le mouvement des objets qui émettent des rayons X dans l'espace."

La mission Xrism est d'observer les régions cosmiques les plus chaudes. Il s'agit d'observer les astres les plus massifs comme les étoiles et les trous noirs et d'en distinguer les rayons X mous dont l'énergie est 5000 fois supérieure aux longueurs d'onde visibles.

La NASA explique que ce type de capteur ouvre également la porte à une observation tridimensionnelle de l'espace. On pourra ainsi constater si les gaz d'une cible s'approchent, si leur énergie augmente, s'ils s’éloignent ou diminuent...