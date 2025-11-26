Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la gravure laser domestique, souvent cantonnée au bois ou à l'acrylique opaque. xTool vient de franchir un cap technologique majeur ce 14 novembre 2025 avec l'introduction du F2 Ultra UV.

Positionné comme le "Maître du Verre", ce nouveau venu s'attaque à un problème vieux comme le monde pour les makers : comment graver des matériaux transparents ou fragiles sans les faire exploser sous la chaleur ? La réponse tient en deux lettres : U.V.

Avec une longueur d'onde de 355 nm, cette machine ne se contente pas de brûler la matière, elle rompt les liaisons moléculaires. Le résultat ? Une finition d'une propreté clinique, sans éclats, sur des matériaux jusqu'ici "interdits" comme le cristal, la céramique ou le verre brut. C'est une petite révolution pour les ateliers de personnalisation qui peuvent désormais viser le haut de gamme sans subir l'encombrement d'un équipement industriel.

Pourquoi la technologie UV "froide" rend-elle les autres lasers obsolètes pour le verre ?

C'est une question de physique pure, mais ses conséquences sont concrètes pour votre atelier. Les lasers traditionnels (diode ou CO2) fonctionnent par effet thermique : ils chauffent la matière jusqu'à vaporisation. Sur du bois, c'est parfait. Sur du verre, c'est souvent catastrophique car le choc thermique crée des micro-fissures incontrôlables.

Le F2 Ultra UV utilise ce qu'on appelle le "traitement à froid". Son faisceau UV à haute énergie photonique coupe les liaisons chimiques directement, générant une zone affectée par la chaleur (HAZ) quasi inexistante.

Concrètement ? Vous pouvez graver une tête d'allumette sans l'enflammer. Cette délicatesse permet non seulement de travailler le verre en surface, mais aussi de réaliser de la gravure sous-surface 3D (comme ces fameux cubes de cristal avec des nuages de points à l'intérieur) sans jamais toucher à l'intégrité extérieure de l'objet. C'est un niveau de finition que même les lasers CO2 les plus coûteux peinent à atteindre sans sprays ou masquages laborieux.

Comment atteindre une précision chirurgicale sans sacrifier la vitesse ?

La finesse est inutile si elle prend trois heures pour un simple logo. xTool a donc couplé cette précision micronique (le point laser mesure moins de 10 µm, soit 100 fois plus fin qu'un laser classique) à une mécanique de pointe capable d'atteindre 15 000 mm/s. C'est rapide, très rapide pour du galvo.

Mais la vitesse n'est rien sans contrôle. L'intégration de deux caméras de 48 mégapixels change totalement l'expérience utilisateur. L'une cartographie la zone de travail, l'autre gère l'autofocus.

L'impact est immédiat : le logiciel peut générer des modèles 3D à partir d'un simple texte ou d'une image en un clic, et la machine ajuste la puissance en temps réel pour maintenir une profondeur constante. Pour les professionnels qui font de la petite série, c'est l'assurance que la gravure sur la 50ème pièce sera identique à la première, au micron près.

Quels nouveaux marchés s'ouvrent aux créateurs avec cette machine ?

L'arrivée du xTool F2 Ultra UV ne sert pas juste à faire de jolis sous-verres. Elle ouvre la porte à des marchés à très forte marge jusqu'ici inaccessibles aux PME et aux artisans indépendants.

Pensez à la bijouterie fantaisie sur acrylique transparent, à la personnalisation de flacons de parfum en verre pour l'événementiel, ou à la création de trophées en cristal. Ces matériaux ont une valeur perçue bien supérieure au contreplaqué.

De plus, la machine gère parfaitement les surfaces courbes et rotatives (avec ses accessoires), permettant de graver des bagues ou des gobelets sur tout leur pourtour. En supprimant l'étape du "polissage" post-gravure (nécessaire avec les anciennes méthodes), le gain de productivité est direct. C'est l'outil qui fait passer un hobbyiste au statut de fournisseur de produits de luxe.





Offre de lancement et Tarifs France

xTool a mis en place une structure de précommande agressive pour le lancement européen du F2 Ultra UV. Voici ce qu'il faut retenir pour sécuriser le meilleur prix :

Le calendrier est serré : les préventes sont ouvertes du 14 novembre au 26 novembre 2025. Le lancement officiel aura lieu le 26 novembre à 18h00.



Côté portefeuille, l'opération est avantageuse pour les premiers arrivants :

Le prix : en déposant un acompte de seulement 50 € maintenant, vous débloquez une réduction immédiate de 600 € sur la machine.

en déposant un acompte de seulement maintenant, vous débloquez une réduction immédiate de sur la machine. L'addition finale : cela ramène le prix total à 3 999 € (au lieu du prix public de 4 599 €).



Pour profiter de cette offre et accéder à la page de précommande en français, c'est ici :

Page officielle de précommande du xTool F2 Ultra UV

