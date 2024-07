xTool vient d'annoncer le lancement de deux nouveaux dispositifs au sein de sa gamme. Le premier est le remplaçant du déjà très populaire graveur multifonctions M1, décliné dans une nouvelle version Ultra, l'autre étant un système de presse thermique 3 en 1.

L'idée pour la marque est non seulement de renouveler son M1 qui avait déjà connu un franc succès de par son orientation multifonction en allant encore un peu plus loin dans les fonctionnalités, mais également d'étendre son catalogue de produits en abordant de nouvelles thématiques qui se veulent justement complémentaires avec le M1 Ultra, à savoir la presse thermique.

Le M1 Ultra s'oriente vers une configuration 4 en 1, il se présente ainsi comme un véritable couteau suisse à même de séduire les créateurs de par la polyvalence qu'il propose.

Le module propose ainsi des têtes interchangeables avec de la découpe et gravure laser 10 ou 20 W à diode bleue, un module à lame (fonction plotter), un support pour crayon pour le dessin, ainsi qu'une tête d'impression jet d'encre pour imprimer directement sur du bois, du textile... L'idée étant de rassembler plusieurs outils en un seul pour gagner de la place, mais aussi de combiner les travaux en proposant des fonctions Print and Cut par exemple.

Le M1 Ultra a été conçu avec un tout nouveau chariot à glissière et bras de verrouillage qui permettra de changer rapidement les têtes et surtout, ouvre la voie à une évolution matérielle, xTool promettant de nouvelles fonctions et têtes à l'avenir.

L'idée est de proposer un environnement sécurisé avec un design 100% cloisonné et sécurisé avec divers modules anti incendie, ouverture de capot... Un nouveau système d'évacuation des fumées est également de la partie avec un préfiltre rond qui permettra d'économiser largement sur les filtres des stations de purification.

Le laser hérite de certaines fonctionnalités développées avec la gamme S1, notamment le palpeur pour la gravure sur les supports courbes, mais également le positionnement précis des calques via les moteurs en boucle fermée, ou encore les marqueurs permettant de transformer son smartphone en caméra pour mieux positionner les travaux de coupes ou gravure.

L'autre dispositif se présente comme une presse thermique 3 en 1. Elle est proposée comme une presse manuelle d'un côté, associée à une mini presse de type fer à repasser pour les petits projets et un module de contrôle sans fil qui permet de régler le temps et la température, mais aussi de préprogrammer des réglages.

Les deux presses embarquent la technologie FlexiControl pour une gestion de la température au degré près de 100 à 205°C et sur une plage temporaire allant de 1 seconde à 10 minutes. L'intégration de préréglages facilitera la prise en mains pour une application des transferts ou vinyles sans effort.

En outre le module de presse peut être utilisé à la main via ses deux poignées ou positionné sur la presse à levier qui proposera un préréglage de pression

Pour le lancement, xTool lance une opération spéciale : pour un acompte de 50 € sur l'achat du M1 Ultra entre le 1er et le 10 juillet, le prix final ne sera que de 1299 € contre 1799 € pour le prix normal, avec en prime 500 € de cadeaux.



xTool ajoute également un système d'objectifs : plus il y aura d'acomptes, plus le prix final à payer sera réduit : seulement 1099 € à partir de 1000 acomptes versés et d'autres avantages au-delà des 1500 précommandes.

Vous trouverez la précommande du xTool M1 Ultra et de la presse thermique H1 sur le site officiel de la marque.