L'IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) a annoncé la fermeture de Y2mate.com, l'un des sites de stream ripping les plus visités au monde. L'action menée met également fin aux activités de onze autres plateformes de stream ripping* qui étaient gérées par le même opérateur.

Ensemble, ces sites de stream ripping représentaient une audience de plus de 620 millions de visites à l'échelle mondiale au cours des douze derniers mois. Ils étaient de longue date dans le collimateur de l'organisme en charge de faire respecter les droits d'auteur de l'industrie de la musique.

Une cible prioritaire pour l'IFPI

La fermeture est l'aboutissement d'une campagne de longue haleine. Y2mate.com était une cible prioritaire pour l'organisme en charge de faire respecter les droits d'auteur de l'industrie de la musique. Il faisait l'objet de blocages dans 13 pays et figurait régulièrement sur les listes noires américaine et européenne pour le piratage.

L'opération a été menée suite à un accord avec l'opérateur vietnamien, qui s'est engagé à cesser définitivement toute infraction et à céder la plupart des noms de domaine à l'IFPI, dont Y2mate.com, Yt1s.com, Utomp3.com, Tomp3.cc et Y2mate.gg.

Le stream ripping dans le collimateur de l'industrie de la musique

Le stream ripping, qui consiste à convertir des flux audio ou vidéo en fichiers téléchargeables, est considéré comme l'une des formes les plus répandues de piratage musical en ligne.

La pratique exploite la gigantesque bibliothèque de contenus légaux de plateformes, et en particulier YouTube.

Pour Victoria Oakley, patronne de l'IFPI, la fermeture marque " une étape majeure dans notre travail continu pour lutter contre le stream ripping ". Elle souligne un " succès inédit au Vietnam pour l'industrie musicale ".

La victoire est-elle pour autant définitive ?

Si la prise de contrôle des noms de domaine est une avancée significative, l'avenir reste incertain. D'après TorrentFreak, l'accord obtenu au Vietnam ne s'est pas accompagné, du moins publiquement, d'une action en justice ou d'un règlement financier dissuasif.

De tels services de stream ripping peuvent être relancés facilement sous de nouvelles identités. L'IFPI espère néanmoins que son action créera un précédent et renforcera sa capacité à " s'attaquer à d'autres services illicites opérés depuis la région ".

* 9convert.com, In-y2mate.com, Tomp3.cc, Ump3.cc, utomp3.com, y2mate.gg, yt1s.gg, youtubepp.com, y2mate.com, yt1s.com, vidcombo.com et Y2mates.com.