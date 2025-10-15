Aujourd'hui, zoom sur le vidéoprojecteur portable Yaber T2, qui allie performance et portabilité pour offrir des projections de qualité dans divers environnements.

Un vidéoprojecteur portable de qualité

Il dispose d'une batterie haute capacité offrant une autonomie allant jusqu'à 2,5 heures en lecture vidéo et 18 heures en écoute musicale. Sa poignée de transport sert également de support inclinable à 15 degrés.

Le T2 offre une résolution native de 1080p, permettant de projeter des images détaillées sur des écrans allant jusqu'à 120 pouces de diagonale. Sa conception scellée est pensée pour limiter les problèmes liés aux fuites de lumière et à l'accumulation de poussière, tout en réduisant le bruit de fonctionnement.

Pour l'audio, il est équipé de deux haut-parleurs JBL de 8W (16 W au total) compatibles Dolby Audio. La fonctionnalité Bluetooth bidirectionnel permet également d'utiliser le projecteur comme une enceinte autonome ou de le connecter à des haut-parleurs externes.

Simple d'utilisation avec le plein de fonctionnalités

L'installation est simplifiée par des fonctionnalités automatiques, comme la mise au point et la correction du trapèze, qui permettent également d'ajuster l'image pour éviter les obstacles sur le mur. Son rapport de projection de 1,25:1 est conçu pour projeter une grande image avec un recul réduit. Un zoom numérique de 50% est aussi disponible.

Le Yaber T2 propose de multiples options de connexion : des ports Ethernet, HDMI et audio, ainsi qu'un port USB pour lire des fichiers. Pour le sans-fil, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth. Une application mobile dédiée, avec une fonction de connexion rapide par NFC, permet de contrôler le projecteur depuis un smartphone.

En ce moment, vous pouvez obtenir le vidéoprojecteur Yaber T2 au prix exceptionnel de seulement 182,99 € au lieu de 299,99 € grâce au code promo X88WC9LE sur Amazon, soit une remise de 39 % (prix de lancement à 329,99 €).