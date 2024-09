Le fabricant Yaber propose des vidéoprojecteurs bien équipés à prix abordable avec différents modèles pouvant être installés à demeure ou bien transportables, jusqu'au format ultra-compact.

Le système de vidéo projection Yaber T2 joue la carte du design compact facile à emporter avec soi grâce à un format rectangulaire doté d'une poignée et sa batterie intégrée pour fonctionner de façon autonome. Et, bonne nouvelle, son prix atteint son plus bas niveau historique en ce moment avec un total de 55% de réduction sur son prix de référence !

Le vidéoprojecteur à emmener partout

De dimensions 16,5 x 14 x 29 cm pour 2,5 kg, il embarque un bloc optique scellé pour éviter les infiltrations de poussière et exploite une source lumineuse LED de 450 ANSI Lumen avec une résolution native de 1080p.

Cela permettra d'obtenir un affichage projeté allant jusqu'à 120 pouces et sans forcément avoir besoin d'une pièce totalement dans le noir pour rester lisible. Le syustème Yaber T2 constitue les atouts des autres modèles en matière d'autofocus et de réglage keystone automatiques, ce qui facilite grandement le placement de l'appareil.

La poignée permet d'incliner le vidéoprojecteur pour un positionnement simplifié et son haut-parleur JBL assurera une ambiance sonore de qualité sans nécessiter de dispositif supplémentaire.

L'autre point fort du Yaber T2, c'est sa batterie embarquée qui assurera jusqu'à 2,5 heures de projection, soit le temps d'un film sans avoir besoin de le brancher. Parfait pour l'emmener en déplacement se faire une soirée cinéma ou sportive sur grand écran !

Un vidéoprojecteur complet

Le vidéoprojecteur ne manque pas de connectiques avec un port USB, un port HDMI, une sortie audio et un port Ethernet, sans compter les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth. A noter également la possibilité d'un screencast rapide depuis un smartphone via un appairage NFC simplifiant grandement les manipulations.

On l'a dit, le vidéoprojecteur Yaber T2 est à son prix le plus bas en ce moment. Sur la plate-forme Amazon son tarif de référence de 399,99 € peut être réduit de 77 € par un coupon sur le site Amazon (une case à cocher) pour un prix final de seulement 322,99 €.

Mais pour vous lecteurs, il est possible d'ajouter une réduction supplémentaire de 35% en entrant le code exclusif GNT35OFF lors de la commande, ce qui ramènera le prix du Yaber T2 à seulement 182,99 €, soit une réduction totale de 55% pour s'équiper sans se ruiner ou découvrir le monde des vidéoprojecteurs grâce à un produit compact et polyvalent. Royal !!