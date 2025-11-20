C'est une page qui se tourne pour Meta et l'IA. Après plus d'une décennie passée à y incarner la recherche en intelligence artificielle, le scientifique français Yann LeCun confirme les rumeurs persistantes en annonçant son départ.

Il quittera son poste actuel de Chief AI Scientist chez Meta à la fin de cette année pour se consacrer à un projet de start-up. Cette décision intervient dans un climat de remaniement stratégique et de tensions internes au sein du groupe de Mark Zuckerberg.

Quelle est cette nouvelle start-up de Yann LeCun ?

Yann LeCun se lance dans une aventure qu'il qualifie de " prochaine grande révolution de l’IA ". Sa future entreprise sera entièrement dédiée à son programme de recherche Advanced Machine Intelligence (AMI).

L'objectif affiché est de créer des " systèmes susceptibles de comprendre le monde physique, dotés d’une mémoire permanente, capables de raisonner et de concevoir des actions complexes ".

Lauréat du prix Turing en 2019 pour ses travaux sur le deep learning, Yann LeCun poursuit ainsi une vision de l'IA qui s'écarte des modèles actuels. Pas de divorce complet avec Meta qui sera un partenaire de la nouvelle start-up.

Pourquoi ce départ intervient-il maintenant ?

Le timing de l'annonce n'a rien d'anodin. Il coïncide avec une restructuration de la division IA de Meta, orchestrée par Mark Zuckerberg. Ces derniers mois, le patron de Meta a engagé une vaste campagne de recrutement pour attirer les meilleurs talents.

Le point d'orgue a été un investissement de plus de 14 milliards de dollars dans la start-up Scale AI pour débaucher son PDG, Alexandr Wang. Ce dernier a été placé à la tête d'une nouvelle entité baptisée Meta Superintelligence Labs.

Ce remaniement hiérarchique, couplé aux licenciements d'environ 600 employés de la division IA, dont certains issus du laboratoire Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) porté par Yann LeCun, a sans nul doute joué un rôle.

Une divergence de vision sur l'avenir de l'IA

Alors que Meta, sous l'impulsion de Mark Zuckerberg et Alexandr Wang, mise des milliards de dollars sur les grands modèles de langage (LLM) comme Llama, Yann LeCun a publiquement exprimé son scepticisme.

Il juge ces modèles limités, incapables de raisonner et de comprendre le monde réel. Sa conviction est que la prochaine avancée viendra de modèles capables d'apprendre à partir de données non textuelles, comme les images et les vidéos, pour appréhender la physique du monde.

" L'AMI aura des applications très diverses dans de nombreux secteurs de l'économie, dont certains recoupent les intérêts commerciaux de Meta, mais beaucoup d'autres non ", écrit Yann LeCun.