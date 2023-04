En ce moment il est particulièrement simple de changer de crèmerie concernant nos abonnements mobiles, du fait des nombreuses augmentations de prix des différents opérateurs nationaux comme Orange, SFRr, ou Bouygues Télécom, à l'exception notable de Free Mobile. C'est donc le moment idéal pour étudier les offres de la concurrence et en particulier celle de YouPrice.

Cet opérateur virtuel est récent, mais déjà extrêmement apprécié par les clients, et a même amené à de très nombreuses discussions dans les commentaires de nos précédents articles. Résultat ? Tous les GNTiens qui ont basculé vers cet opérateur en sont extrêmement satisfaits, un bon point ! (ok j'avoue j'ai une de mes lignes en cours de migration ^^). Le débit est identique à celui d'un opérateur national et la qualité des appels est bien présente.

Le forfait mobile phare de ce MVNO se nomme Le Spring qui est un forfait mobile ajustable proposant de base 100 Go de data au petit prix de 9,99 €. Vous pourrez choisir, uniquement au moment de la souscription donc ne vous trompez pas, le réseau mobile d'Orange ou celui de SFR.

Comme indiqué, ce forfait mobile est flexible, c'est-à-dire qu'automatiquement, si vous dépassez le premier palier de 100 Go de données mobiles, vous ne serez pas facturé en couteaux hors forfait, mais vous basculerez sur le second palmier de paiement à savoir 12,99 € au lieu de 9,99 €. De la même façon, si vous dépassez les 110 Go de data, le prix passera automatiquement à 14,99 € par mois. Mais sachant qu'un Français consomme en moyenne moins de 20 Go par mois, vous ne devriez avoir aucun souci.

Dernière chose, ce forfait n'est disponible que jusqu'au 11 avril inclus, donc ne tardez pas.

A noter que YouPrice propose d'autres forfaits, tous sans engagement, mais attention certains présentent un prix valable uniquement les 6 premiers mois.



