Pour aiguiller les utilisateurs vers son abonnement Premium, YouTube multiplie les incitations et se lance également dans quelques expérimentations parfois hasardeuses, notamment en matière de qualité vidéo. Du moins, elles peuvent faire tiquer.

Le spectre d'une qualité supérieure payante pour YouTube continue de planer, avec la découverte d'un nouveau test - via l'application mobile - où il est cette fois fait mention d'un mode 1080p étiqueté Premium. Une distinction est ainsi faite avec le 1080p standard.

Peu de détails toutefois, si ce n'est que le mode 1080p Premium est associé à un bitrate amélioré, en lien avec la quantité de données vidéo qui est transférée par seconde lors de la lecture d'un contenu. Avec un débit binaire plus élevé, la qualité de la vidéo en streaming à attendre est meilleure.

Un autre test sans lendemain ?

Un bitrate amélioré n'est pas neutre concernant la taille d'un fichier et le niveau de compression, ainsi que pour la consommation de bande passante. D'où sans doute l'idée de le monnayer sous l'égide de l'abonnement YouTube Premium, tout en dotant ce dernier d'avantages supplémentaires.

Source image : Reddit - u/KZedUK

Il n'y a pas d'annonce officielle de YouTube pour y voir plus clair. L'année dernière, YouTube a mis fin à une expérimentation pour conditionner la consultation des vidéos en qualité 4K (2160p) à l'abonnement YouTube Premium.

" Nous avons entièrement désactivé l'expérimentation. Les utilisateurs devraient désormais pouvoir accéder à la qualité 4K sans abonnement Premium ", avait simplement commenté YouTube qui pourrait revenir à la charge d'une autre manière, avec le 1080p Premium.

80 millions d'abonnés YouTube Music et Premium

L'abonnement YouTube Premium est proposé à 11,99 € par mois. Il est dépourvu de publicité et comprend par exemple un accès à YouTube Music pour le streaming de musique. Divers avantages sont le téléchargement et la consultation hors connexion, la lecture en arrière-plan.

D'après les résultats financiers d'Alphabet (maison mère de Google) pour 2022, les revenus publicitaires de YouTube ont tout de même progressé de 398 millions de dollars en un an, à 29,2 milliards de dollars.

Avec l'augmentation du nombre d'abonnés payants de YouTube Premium et YouTube TV, la croissance a également été au rendez-vous pour l'activité de YouTube ne dépendant pas de la publicité. Le seul chiffre communiqué est celui de plus de 80 millions d'abonnés YouTube Music et Premium, en incluant l'essai gratuit.