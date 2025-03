YouTube a déployé une nouvelle fonctionnalité en test qui pourrait bien séduire les adeptes de sa version premium. Désormais, les abonnés peuvent partager leur abonnement avec des proches, leur offrant ainsi une expérience sans publicité. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie de la plateforme pour valoriser son offre payante.

Selon Android Police qui a repéré ce test, l'option n'est actuellement déployée que dans quelques pays (Argentine, Brésil, Canada, Mexique, Turquie et Royaume-Uni). Bonne nouvelle toutefois, il semble que la fonctionnalité vise à être officiellement déployée à grande échelle puisqu'elle bénéficie déjà d'une page de support officielle.

Une fonctionnalité longtemps attendue

Jusqu’à présent, les utilisateurs de YouTube Premium profitaient seuls des avantages de l’abonnement, comme l’absence de pubs ou la lecture en arrière-plan. Désormais, ils peuvent étendre ces bénéfices à leur entourage. "C’est une façon de rendre l’abonnement plus attractif", explique un porte-parole de YouTube.

Dans les faits, l'option reste malgré tout assez limitée. En nombre déjà puisque chaque utilisateur ayant reçu le lien de vidéo sans pub ne pourra que la regarder un maximum de 10 fois et sur une durée de 30 jours.

Par ailleurs, le lien de partage ne peut concerner les vidéos musicales, YouTube Originals, Shorts, diffusions en direct ou encore films et émissions... En outre, il n'est pas non plus possible de profiter de la lecture audio avec vidéo en arrière plan.

Comment partager une vidéo sans pub ?

Le processus est simple : depuis l’application mobile ou le site web, l’abonné peut générer un lien d’invitation. Celui-ci permet à un proche d’activer l’accès sans publicité pendant une durée limitée. Une manière pour YouTube de convertir des utilisateurs gratuits en abonnés payants.

Une stratégie commerciale bien pensée

En permettant ce partage, YouTube mise sur l’effet de démonstration. L’objectif ? Convaincre les utilisateurs gratuits des avantages du Premium, pour les inciter à souscrire un abonnement complet. Une approche similaire à celle adoptée par d’autres services de streaming.

Il s'agit aussi de faire de la promotion pour l'offre alors que la formule Premium lite vient d'être déployée, une option qui limite les avantages à une expérience sans publicité pour un prix plus modeste que la formule standard.