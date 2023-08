Régulièrement, YouTube rend disponible auprès d'un petit groupe d'utilisateurs de nouveaux outils et fonctionnalités dans le cadre d'un test à durée limitée. La dernière fonctionnalité expérimentale en date concerne la recherche par chanson sur Android.

Il est ainsi possible de rechercher une chanson sur YouTube en fredonnant. Quand des chansons sont identifiées, l'application YouTube pour Android renvoie vers des contenus musicaux officiels, des vidéos générées par les utilisateurs ou des Shorts des chansons recherchées.

Hormis en fredonnant, la recherche peut également se faire avec l'enregistrement d'une chanson en cours de lecture. L'expérience est proposée à l'échelle mondiale.

" Si vous participez à l'expérience, vous pouvez basculer de la recherche vocale YouTube à la nouvelle fonctionnalité de recherche par chanson, et fredonner ou enregistrer la chanson que vous recherchez pendant plus de 3 secondes afin qu'elle soit identifiée ", explique l'équipe YouTube.

Déjà avec Google sur mobile

Maison mère de YouTube, Google avait annoncé en 2020 une fonctionnalité similaire sur mobile avec l'application Google, le widget Google Search et Google Assistant. Pendant une durée de 10 à 15 secondes, il s'agit de fredonner, siffler ou chanter dans le but de rechercher une chanson.

" Notre algorithme de machine learning vous aide à identifier les correspondances potentielles de chansons. […] Nous vous indiquons les options les plus probables en fonction de la mélodie. Vous pouvez ensuite sélectionner la meilleure correspondance et explorer des informations sur la chanson et l'artiste, consulter des vidéos musicales, écouter la chanson sur votre application de musique préférée. "

Les modèles de machine learning transforment l'audio en une séquence numérique qui représente la mélodie de la chanson et afin de permettre une comparaison avec des chansons existantes. Ils enlèvent des détails comme les instruments, le timbre et la tonalité de la voix.

Avec SongCatcher pour Deezer

Fin 2022, le service de streaming de musique Deezer avait introduit une possibilité du même ordre dans sa fonctionnalité SongCatcher et la recherche avec son application. Elle permet aussi d'identifier un titre en le fredonnant, le chantant ou en le sifflant.