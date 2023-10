Le déploiement est progressif, mais à terme, tous les utilisateurs français devraient y avoir droit : YouTube diffuse désormais des messages auprès de celles et ceux ayant recours à un bloqueur de publicité.

La publicité sur YouTube a pris des dimensions importantes au fil des années, Google cherchant à rentabiliser au maximum la plateforme de vidéo la plus populaire au monde. Et c'est pourquoi on a vu les utilisateurs s'orienter massivement vers les bloqueurs de publicité permettant de profiter de leurs vidéos sans coupures.

Ces bloqueurs représentent des pertes de revenu pour YouTube, qui contre-attaque en diffusant des messages en France.

YouTube chasse les adblockers

Ainsi, lorsque la plateforme repère un bloqueur de publicité, elle envoie un message d'alerte à l'utilisateur lui demandant de désactiver son module, qui enfreint les conditions générales d'utilisation de la plateforme. En cas de récidive un second message informe l'utilisateur à nouveau, et la troisième fois la lecture du contenu est purement et simplement bloquée.

Au passage, YouTube en profite pour faire un peu de promotion pour basculer vers YouTube Premium, son pendant payant exempt de toute publicité. Pour le moment, tous les bloqueurs de publicité ne sont pas repérés par la plateforme et il y a fort à parier que les deux se lancent dans un véritable jeu du chat et de la souris pour continuer à fonctionner le plus longtemps possible.