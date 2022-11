Dans le cadre de l'édition 2022 du YouTube Festival le mois dernier, la plateforme de vidéos en ligne dans le giron de Google a dévoilé et compilé les résultats d'une série d'études réalisées par Comscore, Médiamétrie, Oxfords Economics, ainsi que des données internes.

En France, ce sont rien de moins que 40 millions de personnes âgées de 18 ans et plus qui viennent sur YouTube chaque mois. Un chiffre colossal au regard de la population en France. La moyenne quotidienne est évaluée à 17 millions, mais avec une tranche d'âge plus large des personnes de 4 ans et plus.

Sur les quatre écrans que sont le mobile, l'ordinateur, la tablette et la télévision, les Français passent en moyenne 36 minutes par jour sur YouTube. Sachant par ailleurs que 20 millions de Français regardent YouTube sur leur télévision.

Le million d'abonnés pour 500 chaînes en France

Le nombre de chaînes françaises sur YouTube ayant dépassé le cap des 100 000 abonnés est de 5 000. Le million d'abonnés sur YouTube a été atteint par 500 chaînes françaises, alors qu'elles étaient 300 en 2019.

YouTube propose une dizaine de possibilités de monétisation en France, dont récemment avec les Shorts. Un format qui cumule 30 milliards de vues par jour dans le monde. Depuis 2007, plus de la moitié des revenus publicitaires sont reversés aux détenteurs de chaînes.

Au cours des trois dernières années, YouTube a reversé plus de 50 milliards de dollars à des créateurs, artistes et entreprises multimédia. Au cours des 12 derniers mois, ce sont plus de 6 milliards de dollars que YouTube a reversé à l'industrie de la musique.

Le nombre de chaînes YouTube en France ayant généré un chiffre d'affaires à 5 chiffres ou plus est en hausse de 35 %. Un point à souligner est que plus de 55 % du temps de visionnage des contenus produits par les chaînes en France provient de l'étranger.

La contribution de YouTube à l'économie en France

L'écosystème créatif de YouTube aurait contribué au PIB français à hauteur de plus de 650 millions d'euros. Il aurait également permis de soutenir plus de 20 000 emplois équivalents temps plein en France en 2021.

L'évaluation d'une telle contribution tient toutefois compte d'un grand nombre de paramètres avec un impact économique via les revenus versés par YouTube, les dépenses de production de vidéos des créateurs, les dépenses réalisées avec les revenus ou encore, par exemple, la vente de biens et services par les créateurs.