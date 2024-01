Depuis quelques semaines, il est devenu compliqué de supprimer les publicités qui viennent entrecouper les vidéos publiées sur YouTube. La plateforme a mis en place plusieurs garde-fous qui lui permettent d'imposer la publicité, du moins sur le navigateur de Google : Chrome.

Quelques initiatives ont été prises au niveau de certains plug-ins, notamment ceux permettant d'accélérer les publicités... Mais récemment, YouTube les a en partie rendues caduques en imposant le fait de devoir cliquer sur "ignorer" pour poursuivre la lecture...

Pour celles et ceux qui utilisent des adblockers standard, YouTube refuse tout simplement de lire les contenus... Et pour ceux qui disposent d'outils plus évolués, la fête ne va pas durer très longtemps.

YouTube déblare la guerre totale aux adblockers

YouTube a ainsi mis en place une technique pour le moins vicieuse : lorsque le site repère qu'un adblocker est activé, c'est toute la plateforme qui est automatiquement bridée. Comprenez que le débit alloué à l'utilisateur est réduit au strict minimum. La mise en mémoire tampon des vidéos prend des lustres, et il est impossible d'accéder au mode Cinéma ou plein écran sans actualiser le site.

Ce bridage est actuellement testé sur certains utilisateurs et certaines vidéos, notamment les plus longues disponibles sur la plateforme. Le module vise évidemment à décourager les utilisateurs d'utiliser un adblocker, tout en les redirigeant vers YouTube premium, l'offre payante dénuée de publicité et facturée 12,99€ par mois.

Pas certain toutefois que la situation profite à YouTube, dont la fréquentation connait déjà quelques déboires suite au début des hostilités lancées avec les bloqueurs de publicité... Twitch et TikTok de leur côté se frottent les mains et pourraient finalement devenir les grands gagnants de cette bataille.