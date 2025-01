Depuis plusieurs mois, Google s'est lancé dans une guerre sans merci contre les bloqueurs de publicité et autres accélérateurs qui limitent la diffusion de publicité sur YouTube.

L'objectif est simple : continuer de monétiser les vidéos sur sa plateforme tout en poussant les utilisateurs agacés par la publicité vers son offre YouTube Premium.

Le groupe avait déjà trouvé plusieurs moyens permettant de contourner certains bloqueurs de publicité pour les rendre inefficaces... Désormais le groupe teste de nouvelles mesures qui pourraient véritablement agacer les utilisateurs.

Plusieurs internautes de Reddit rapportent ainsi avoir subi des publicités plutôt longues... Et par "plutôt longues", on parle de publicités d'une heure et plus, entre deux vidéos de 10 minutes... De plus, le bouton permettant de passer les publicités était, dans ce cas précis, désactivé..

Certains utilisateurs évoquent même des publicités de 3 heures après avoir visionné des vidéos de 45 minutes... Pourtant, dans ses règles publicitaires, Google évoque le fait que les publicités qui ne sont pas désactivables ne doivent pas dépasser 15 secondes...

Fait commun à l'ensemble des utilisateurs ayant eu cette mauvaise expérience : tous utilisaient un bloqueur de publicité... Il semble donc que Google prépare des sanctions pour ces utilisateurs qui ne respectent pas les CGU de la plateforme.

Android Authority a contacté Google qui a confirmé que les publicités sont une source de revenus indispensable pour YouTube et que le groupe s'est donc lancé dans une "campagne mondiale" de dissuasion d'utilisation des adblockers. Sans réellement confirmer préparer des publicités de plusieurs heures pour les "tricheurs", il est évident que Google prépare un nouvel arsenal pour lutter contre le phénomène avec de plus en plus d'ardeur.