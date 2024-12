Actuellement, seules quelques grandes chaines de créateurs sur YouTube proposent plusieurs pistes audio, permettant de profiter d'une traduction en fonction des besoins. On ne parle pas ici des sous-titres, mais bien d'une traduction vocale des vidéos...

La plateforme de Google va prochainement étendre cette option à "des centaines de milliers de chaines YouTube affiliées au programme partenaire YouTube" et proposer ainsi du doublage en français, espagnol, anglais, allemand, indonésien, japonais, italien, portugais ou encore hindou.

Ce doublage est fourni par une intelligence artificielle, qui prend ainsi le pas sur les acteurs de doubleurs humains habituellement employés pour ce type de contenu.

Dans un premier temps, ce doublage automatique par IA sera réservé aux contenus "informatifs", principalement des tutoriels donc. Puis au fil des mois, l'option sera déployée sur tous les types de contenus.

Si la vidéo est en anglais à l'origine, elle sera automatiquement traduite dans toutes les langues indiquées. Si elle est proposée dans une autre langue, alors elle sera uniquement traduite vers l'anglais.

Le doublage automatique devrait présenter quelques inexactitudes et erreurs, et ne proposera pas une expérience aussi riche qu'avec un doublage réalisé par un humain, qui plus est appuyé par un interprète ou traducteur, mais pour YouTube, il s'agit de rendre son contenu plus accessible rapidement et à moindres coûts, quitte à faire grincer des dents les professionnels du secteur.