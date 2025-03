YouTube annonce un renforcement de ses politiques concernant les contenus liés à des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il prendra effet à partir du 19 mars prochain. Avec de nouvelles règles, l'objectif est notamment de protéger les plus jeunes des risques associés à la promotion non contrôlée de tels contenus.

« Nous n'autorisons aucune méthode permettant de rediriger les spectateurs vers des sites ou des applications de jeux d'argent et de hasard qui ne sont pas certifiés par Google », rappelle YouTube. L'interdiction est étendue aux URL, aux liens intégrés à des images ou du texte, aux éléments visuels et aux références verbales.

Les créateurs de vidéos sont prévenus qu'ils ne pourront pas mentionner des services de jeux d'argent non approuvés par Google, afficher leurs logos et créer des liens vers ces services.

« Les contenus qui promettent des gains garantis peuvent être supprimés, que le site ou l'application de jeux d'argent et de hasard en ligne ait été approuvé par Google ou non », ajoute YouTube.

Des restrictions d'âge sur des vidéos

Pour les vidéos faisant la promotion de casinos en ligne, sans pour autant enfreindre le règlement de la communauté, elles seront soumises à des restrictions d'âge. Les utilisateurs de moins de 18 ans et ceux qui ne sont pas connectés à YouTube ne seront pas en mesure de les consulter.

Une exception aux restrictions d'âge concerne les paris sportifs en ligne, ainsi que les vidéos montrant des jeux d'argent et de hasard en personne. Rappelons toutefois qu'en France, tous les casinos en ligne sont actuellement illégaux.

« Nous sommes conscients que cette mise à jour peut avoir un impact sur les créateurs qui publient des contenus liés à des jeux d'argent et de hasard en ligne, mais nous pensons que ce changement est nécessaire pour protéger notre communauté », écrit YouTube.