De nombreux utilisateurs de YouTube avaient pris l'habitude d'avoir recours à des navigateurs mobiles pour la lecture en arrière-plan, sans payer l'abonnement Premium. Cette époque semble désormais révolue. Google confirme avoir commencé à appliquer ses règles de manière plus stricte.

Pourquoi cette fonctionnalité a-t-elle été bloquée ?

La décision de YouTube vise à renforcer la valeur de son abonnement Premium. La lecture en arrière-plan est l'un des arguments de vente principaux de cette offre payante, au même titre que la suppression des publicités.

" La lecture en arrière-plan est une fonctionnalité destinée à être exclusive aux abonnés YouTube Premium ", déclare un porte-parole de Google à Android Authority.

" Si certains utilisateurs non-Premium pouvaient y accéder via leur navigateur mobile dans certains cas, nous avons mis à jour l'expérience afin de garantir une cohérence sur toutes nos plateformes. "

Le coup d'envoi d'un jeu du chat et de la souris ?

Les premiers signalements sont venus d'utilisateurs de Samsung Internet, mais la liste s'est rapidement allongée avec des navigateurs sur mobile tels que Brave, Vivaldi et même Microsoft Edge.

Touchés par la mise à jour restrictive, les utilisateurs de ces navigateurs ont constaté que le son se coupait dès que l'écran du téléphone était éteint ou que l'application était réduite en arrière-plan.

Il ne s'agissait pas d'un bug, mais bel et bien d'une action ciblée et délibérée de YouTube. Néanmoins, Brave semble avoir œuvré pour " corriger le bug ", tandis que des utilisateurs de Firefox avaient trouvé une parade en modifiant leur user agent et en optant pour Android VR.