YouTube tente de récupérer de plus en plus d'utilisateurs et cela passe par la révision de certaines fonctionnalités, notamment le mode PiP (Picture in Picture) qui permet de continuer à regarder des vidéos dans un mode fenêtré tout en profitant d'autres applications.

La fenêtre flottante ainsi créée peut être déplacée, tout en restant au premier plan, facilitant ainsi la lecture d'un site ou de ses messages et mails sans quitter la lecture de contenu. Jusqu'à présent, cette option n'était toutefois proposée qu'aux abonnés payants de YouTube Premium.

Désormais, chacun peut en profiter, le miniplayer devenant accessible à tous sur Android et iOS. Pour en profiter, il faut disposer à minima de la version 19.41.39 de l'application YouTube.

Au passage, la fenêtre de visualisation devient plus flexible : on peut la déplacer, mais également en modifier la taille. Elle présente des boutons permettant de mettre la lecture de la vidéo en pause et d'avancer ou reculer de 10 secondes, ainsi qu'un bouton de fermeture.