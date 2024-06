Après Spotify, Deezer et Amazon Music, YouTube Music s'installe enfin sur les montres connectées signées Garmin.

Jusqu'ici, la plateforme de Google dédiée à la musique était encore absente des montres de la marque, contrairement aux autres services qui ont eu loisir de s'y installer. La boutique YouTube Musicpeut ainsi désormais compter sur la plateforme de Google.

Les utilisateurs de montres Garmin vont ainsi pouvoir piloter leur musique depuis le service de streaming de YouTube directement depuis leur montre pendant leurs séances de sport.

Il sera possible de télécharger des titres en local, de récupérer ses playlist et bien plus encore, afin notamment de profiter de musique sans avoir son smartphone sur soi.

Malheureusement, toutes les montres de Garmin ne proposeront pas une prise en charge totale de l'application. Le stockage des titres sur la montre sera ainsi absent des modèles ForeRunner 165.

Pour plus de lisibilité, Garmin a publié une liste des montres compatibles avec YouTube Music.