Avec comme un air de déjà-vu du côté du réseau social X et de ses Notes de la Communauté, YouTube annonce le test d'une fonctionnalité permettant d'ajouter des notes contextuelles sur des vidéos. Le test est pour le moment mené auprès des utilisateurs de l'application mobile YouTube aux États-Unis et en anglais.

Des exemples cités sont ceux de notes pour préciser qu'une chanson est censée être une parodie, indiquer quand une nouvelle version d'un produit faisant l'objet d'une évaluation est disponible, signaler que d'anciennes séquences sont présentées à tort comme un événement actuel.

Dans un premier temps, l'écriture des notes est réservée à un nombre restreint de contributeurs éligibles sur invitation. Ils doivent notamment disposer d'une chaîne YouTube active et dans le respect du règlement de la communauté YouTube.

YouTube y croit

Les notes sur les vidéos feront leur apparition si elles ont été jugées utiles. Dans le but d'entraîner les systèmes, un travail est d'abord à la charge d'évaluateurs tiers. Il y aura une montée en charge et les utilisateurs pourront signifier la pertinence ou non d'une note. Un algorithme basé sur les évaluations déterminera quelles notes sont publiées.

" Avec à cette fonctionnalité, nous sommes ravis d'explorer de nouvelles façons de rendre le contexte des vidéos que vous regardez encore plus pertinent, dynamique et unique, et ce à grande échelle dans l'immense variété de contenus sur YouTube ", écrit l'équipe YouTube.

YouTube agit avec prudence, sans doute pour éviter le détournement d'une telle fonctionnalité en outil de critique assassine… comme cela peut parfois se produire sur X. Elle s'inscrit plus largement dans la lutte contre la désinformation.