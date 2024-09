Alors que Google cherche à ajouter toujours plus de fonctionnalités à son offre YouTube Premium dans l'objectif de favoriser les abonnements, la marque opérera prochainement une manoeuvre qui devrait avoir des effets inverses.

Après une première hausse de tarifs de YouTube Premium l'année dernière, le groupe récidive et impose ainsi à ses abonnés de mettre de nouveau la main à la poche pour continuer à profiter de ses services.

Google informe ainsi ses abonnés d'Irlande, Italie, Belgique et Pays-Bas qu'une hausse du prix variant de 30 à 50% est à prévoir. L'abonnement individuel passerait ainsi de 11,99 à 13,99€ par mois, et l'offre Famille basculerait de 17,99€ à 25,99€ par mois, soit 8€ de plus.

Une hausse particulièrement salée qui pourrait arriver en France dans des proportions moindres puisque les tarifs appliqués dans l'hexagone sont déjà plus élevés que les anciens prix des pays cités ci-dessus, avec une formule individuelle facturée 12,99€ par mois et une offre Famille à 23,99€.

YouTube va avoir de plus en plus de mal à justifier ces tarifs qui se veulent particulièrement élevés au regard du peu d'avantages liés à l'offre premium qui peuvent notamment être obtenus via quelques moyens détournés sur PC, ou même via des applications non officielles...