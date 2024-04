Google glisse toujours plus de publicité sur sa plateforme YouTube. Si la plateforme représente un gouffre financier pour Alphabet en termes d'investissement au niveau des serveurs, elle se veut également de plus en plus rentable : pas forcément de par les souscriptions à YouTube Premium, mais par la multiplication de la diffusion de publicités.

Alphabet s'était déjà lancée dans une guerre aux bloqueurs de publicité sur YouTube avec des effets immédiats, et pour aller plus loin, il est désormais question de glisser encore plus de publicité, quitte à irriter un peu plus les utilisateurs.

Toujours plus de pub dans YouTube

Car en marge de publicités avant et au milieu des vidéos, il est désormais question de diffuser de la publicité également lorsque les vidéos sont en pause. Philipp Schindler, responsable chez Google et YouTube a indiqué qu'une phase de tests avait permis de valider le concept. La fonctionnalité sera donc prochainement déployée et selon Google, elle devrait être mieux acceptée par les utilisateurs puisqu'elle n'entraine pas d'interruption dans la lecture du contenu. Par ailleurs, lors de la présentation des résultats financiers du groupe, il a été partagé le fait que cette fonctionnalité intéressait particulièrement les annonceurs qui accorderaient des tarifs plus élevés sur ce format.

Selon toute vraisemblance, ce sont les téléviseurs connectés qui bénéficieront les premiers de cette nouvelle couche publicitaire sur YouTube.