Après une annonce le mois dernier, YouTube donne le coup d'envoi d'un programme pilote baptisé Seconde Chance. Il offre à certains créateurs précédemment bannis la possibilité de repartir de zéro. La mesure permet aux utilisateurs éligibles de demander la création d'une nouvelle chaîne, après la suppression de leur compte initial.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de réévaluation des politiques de modération de la plateforme, notamment celles qui concernaient la désinformation sur le Covid-19 et les élections américaines de 2020.

Les conditions pour bénéficier du nouveau départ

Pour être éligible, un créateur doit attendre au moins un an après la fermeture de sa chaîne. Le programme n'est pas une réhabilitation automatique et YouTube précise l'examen de " plusieurs facteurs lors de l'évaluation des demandes ", dont la gravité et la persistance des violations passées.

Sont explicitement exclus les créateurs bannis pour violation des droits d'auteur, ceux ayant enfreint les politiques de Responsabilité des créateurs, ou ceux ayant eux-mêmes supprimé leur chaîne YouTube et compte Google.

Les créateurs éligibles verront une option pour demander une nouvelle chaîne dans leur interface YouTube Studio.

Pourquoi YouTube change-t-il de politique maintenant ?

Ce changement de cap intervient après une période de pression politique intense aux États-Unis.

Dans une lettre adressée au président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, YouTube a confirmé que l'opportunité de réintégration serait offerte aux créateurs sanctionnés pour des " violations répétées des règles sur le Covid-19 et l'intégrité des élections qui ne sont plus en vigueur ".

La plateforme justifie cette évolution par sa volonté de " permettre une diversité de perspectives " et de " refléter les nouveaux types de discussion et de contenu " désormais courants.

YouTube souligne bien un nouveau départ

YouTube insiste sur le fait qu'il s'agit d'un nouveau départ. Les créateurs dont la demande est acceptée devront créer une chaîne entièrement nouvelle, sans récupérer leur audience précédente.

Ils pourront cependant remettre en ligne leurs anciennes vidéos, à condition que celles-ci respectent les directives communautaires actuelles. Cela signifie que du contenu ayant conduit au bannissement initial pourrait être de nouveau autorisé.

La monétisation via le Programme Partenaire YouTube sera également possible, une fois les critères d'éligibilité atteints par la nouvelle chaîne.