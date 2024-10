À partir du 15 octobre prochain, les créateurs auront la possibilité de publier sur YouTube des Shorts d'une durée de jusqu'à 3 minutes. Actuellement, ce format vidéo court est limité à une minute. TikTok autorise des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes, mais repousse régulièrement cette limite.

D'après YouTube, il s'agit de répondre à une demande récurrente des créateurs et de leur offrir une plus grande flexibilité pour le storytelling. Dans le même temps, YouTube travaille sur l'amélioration des recommandations pour les Shorts plus longs.

YouTube rappelle en outre l'intégration prochaine du modèle de génération vidéo de Google DeepMind par le biais de Dream Screen. Les créateurs pourront générer des vidéos d'arrière-plan plus abouties, puis ultérieurement des clips vidéo à part entière d'une durée de jusqu'à 6 secondes.

Plus d'options pour personnaliser le flux

Pour renforcer l'engagement de la communauté, un nouvel onglet des tendances Shorts permettra aux utilisateurs de découvrir les contenus populaires dans leur pays, tandis qu'il sera possible de voir les commentaires directement depuis le fil Shorts.

YouTube souligne également que de récentes mises à jour appliquées au lecteur simplifié serviront à mettre davantage en avant le contenu et vante une expérience utilisateur optimisée.

En matière de personnalisation, les utilisateurs pourront choisir d'afficher moins de Shorts dans leur flux et ainsi donner la priorité à du contenu YouTube plus long.